Due smartphone simili, come spesso accade quando si parla di upgrade incrementali annuali, ma mai così diversi nella sostanza. Il nuovissimo e recentissimo Samsung Galaxy S23 in sfida con il suo più recente predecessore Galaxy S22, per quello che potrebbe essere considerabile come l’incremento prestazionale “anno su anno” più importante della storia del brand sudcoreano, per lo meno nel nostro mercato.

Mettiamo quindi in sfida questi due smartphone, che almeno esteticamente si marcano molto stretto, per scoprire se il modello del 2022 possa ancora essere consigliabile (anche alla luce del netto e drastico calo di prezzo) oppure se le novità introdotte con Galaxy S23 giustifichino l’esborso maggiore.

Piccole modifiche, per un grande impatto

Non serve essere grandi appassionati tech per comprendere che a primo impatto, Galaxy S23 e Galaxy S22 condividono molto del linguaggio stilistico ed estetico. A differenza però della variante Ultra, dove il design è stato riproposto rispetto allo scorso anno praticamente per l’intero, per Galaxy S23 si possono notare diversi spunti di miglioria rispetto al passato.

Il riferimento diretto non va tanto al frontale, dove le cornici super ottimizzate e dotate di egual dimensione per tutti i lati continuano a essere protagoniste, bensì per un design posteriore che ora appare molto più curato e premium.

Per dimensioni che dunque rimangono uguali (S23 e S22 rappresentano infatti alcune delle rarissime opzioni di acquisto per coloro alla ricerca di un top di gamma dalle dimensioni “compatte”) l’impatto e la resa estetica del nuovo modello 2023 è sicuramente migliore.

Merito senza dubbio del blocco fotocamere ridisegnato, così come anche del nuovo trattamento dei bordi e della cornice esterna, ora ancora più squadrata e moderna.

Il cuore è la vera differenza

Se l’estetica non è stata stravolta, le vere e reali differenze si devono cercare altrove. Più esattamente bisogna andare al cuore di Galaxy S23, per comprendere come (almeno per quanto riguarda il nostro mercato), questo nuovo modello rappresenti un punto di svolta per la storia di Samsung.

Addio Exynos. A muovere il nuovo modello (a dir la verità tutta la nuova famiglia S23) troviamo infatti il potentissimo e nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Si tratta di un cambio radicale che mette finalmente anche gli acquirenti europei al pari degli stessi situati in altri mercati dove negli anni passati Samsung era solita commercializzare i propri smartphone con processori realizzati proprio da Qualcomm.

Non è tanto la potenza a essere stata stravolta, seppur il nuovo modello sia in grado di restituire punteggi benchmark migliori rispetto al suo predecessore, quanto i temi di ottimizzazione e stabilità. Grazie all’implementazione di questo nuovo processore infatti Samsung Galaxy S23 riesce finalmente a presentarsi sul mercato con un’autonomia in grado di garantire standard di utilizzo nettamente superiori al passato, rendendo di fatto la portabilità un plus che non va a inficiare l’autonomia.

Il processore di casa Qualcomm è poi responsabile di una migliore resa trasversale dello smartphone, in grado ora di beneficiare di miglioramenti in diversi ambiti, dall’elaborazione fotografica alla resa audio, grazie proprio al lavoro del processore in miglior sinergia con le varie componenti hardware installate.

Andando a leggere i vari dati tecnici principali non ci troviamo (al netto proprio del processore) davanti a nuovi aggiornamenti sostanziali delle varie componenti hardware fondamentali di uno smartphone, anzi! Per lo più vengono ripetute e confermate le scelte fatte nel 2022, rendendo di fatto la nuova fluidità e la rinnovata ottimizzazione generale diretta conseguenza della sola nuova implementazione del processore.

Schede tecniche a confronto

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S22 Dimensioni e peso

146,3 x 70,9 x 7,6 mm, 167 g 146 x 70,6 x 7,6 mm, 167 g Display Dynamic AMOLED 2X, 6,1″ 120Hz, HDR10+1750 nit (picco), 1080 x 2340 pixel, 19,5:9, Corning Gorilla Glass Victus 2 Dynamic AMOLED 2X, 6,1″, 120Hz, HDR10+, 1300 nit (picco), 1080 x 2340 pixel, 19,5:9, Corning Gorilla Glass Victus+ OS Android 13, OneUI 5.1 Android 12, One UI 4.1 (aggiornabile ad Android 13, OneUI 5.1) Chipset Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Samsung Exynos 2200 Memoria 8GB+128GB, 8GB+256GB 8GB+128GB, 8GB+256GB Fotocamera Wide 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 8K@24fps 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 8K@24fps Ultrawide 12MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video 12MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video Terzo sensore 10MP (teleobiettivo), f/2.4, 70mm, 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 10MP (teleobiettivo), f/2.4, 70mm, 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom Frontale (wide) 12MP (25mm – f/2.2) 10MP, f/2.2, 26mm, 1/3.24″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF Connettività Wi-Fi 7, 5G, NFC, USB Tipo C 3.2 (DeX) 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Tipo-C 3.2 (DeX) Feature Sensore di impronte digitali (sotto al display, a ultrasuoni), certificazione IP68 Sensore di impronte digitali (sotto al display, a ultrasuoni), certificazione IP68 Batteria e ricarica 3900mAh, ricarica rapida 25W, ricarica wireless 15W, ricarica wireless inversa 4,5W 3700mAh, ricarica rapida 25W, ricarica wireless 15W, ricarica wireless inversa 4,5W Colori disponibili Cream, Green, Lavender, Phantom Black Phantom Black, White, Pink Gold, Green

Occhio ai prezzi

Due smartphone che quindi appaiono esteticamente molto simili ma che sono, all’atto pratico, estremamente diversi e dedicati a utenti diversi. Di sicuro sia Galaxy S22 che Galaxy S23 sono rivolti a un pubblico che ricerca uno smartphone completo ma dalle dimensioni compatte e non esagerate. La differenza di autonomia fra i due modelli è la vera discrimine, sulla quale si gioca alla fine la partita finale.

Scelta che oltre al fattore autonomia (e migliori performance generali come descritto poso sopra), dovrà essere soppesata sulla bilancia delle proprie decisioni tenendo conto di prezzi attuali di partenza molto diversi.

Samsung Galaxy S23, appena arrivato sul mercato, deve ancora iniziare il suo percorso di svalutazione, con un prezzo attuale che si aggira attorno ai 900 euro. Prezzo che è anche di 300 euro più alto del prezzo di Galaxy S22, modello che con ormai un anno alle spalle a già visto il suo prezzo di listino calare per una discesa che nei prossimi mesi potrebbe portare cifre finali nei dintorni anche dei 500 euro.

Con il tema degli aggiornamenti software che premia la scelta di un dispositivo del passato (con la rinnovata politica Samsung anche comprando un device “non recente” si ha la garanzia di avere ancora tanti anni di supporto), la scelta di non considerare S22 in partenza sarebbe sbagliata, complice prestazioni generali ancora oggi più che soddisfacenti.

Certo però che se voleste finalmente togliervi lo sfizio di provare uno smartphone compatto made by Samsung in grado di non mostrare troppe rinunce lato autonomia, questo nuovo modello potrebbe suonare come un richiamo irresistibile.