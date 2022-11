Stando ad alcune voci di corridoio Samsung potrebbe utilizzare una versione speciale dello Snapdragon 8 Gen 2.

Nel corso dello Snapdragon Summit 2022 Qualcomm ha anche annunciato che Samsung è il partner di presentazione ufficiale della serie “Snapdragon Pro” e che gli smartphone di punta Samsung sono ottimi per sperimentare le funzionalità di Snapdragon Elite Gaming.

Tuttavia all’inizio delle giornata di oggi, sebbene negli ultimi mesi fosse stato ampiamente riferito che Galaxy S23 avrebbe utilizzato esclusivamente un processore Snapdragon, il nome di Samsung era stranamente, e inaspettatamente, scomparso dalla lista dei partner OEM di Qualcomm.

Proprio in virtù delle recentissimi dichiarazioni fatte da Qualcomm, le prime speculazioni hanno portato a teorizzare che questo non vorrebbe significare l’esclusione dell’azienda sudcoreana ma, bensì, che Samsung possa avere un accordo speciale con Qualcomm per una versione con bin superiore del chipset Snapdragon 8 Gen 2.

Ovviamente, allo stato attuale delle cose, non c’è assolutamente nulla di confermato: è un viaggio nel mare delle speculazioni e delle teorie. Ma spesso, soprattutto nel campo della telefonia mobile, una voce vale quanto una verità; e le voci attualmente in circolazione dicono che Samsung potrebbe utilizzare una versione speciale dello Snapdragon 8 Gen 2 con il numero di modello SM8550-AC.

In effetti, a voler proprio dirla tutta, una conferma c’è: la variante statunitense del Galaxy S23 utilizzerà un processore Qualcomm Snapdragon.