Il leak di un presunto poster pubblicitario avrebbe confermato alcune informazioni su Galaxy S23 e Galaxy S23+, oltre ad alcune informazioni sulla prossima campagna promozionale di KT.

Le indiscrezioni sarebbero fuoriuscite dal sito coreano di KT, il secondo operatore di telefonia mobile della Corea del Sud, e poi rilanciate da Sammobile. Stando a quanto riportato il prossimo evento Unpacked di Samsung si terrà il prossimo 5 gennaio.

Non solo: sempre ammesso che le informazioni riportate dovessero rivelarsi corrette, i clienti potranno preregistrarsi per l’evento di lancio già prima di Natale. Il poster informa che i clienti potrebbero già mettersi in lista di attesa già a partire dal 23 dicembre e che le stesse preregistrazioni terminerebbe il 5 gennaio, data in cui l’azienda dovrebbe aprire i pre-order dei nuovi modelli di punta.

A tal proposito è giusto ricordare che le pre-registrazioni non comportano nessun obbligo per gli eventuali clienti, ma sono solo un modo per mostrare il proprio interesse per il prodotto in arrivo e, possibilmente, ottenere un posto migliore nella lista di attesa una volta che i preordini saranno attivi.

Ma il leak va oltre, e sembrerebbe confermare alcune indiscrezioni riguardo il design e le feature del nuovo device Samsung. In precedenza infatti diverse voci di corridoio avevano sostenuto che la prossima serie Galaxy S23 avrebbe approcciato il design della fotocamera in maniera diversa da quanto fatto negli anni precedenti; più specificamente, tutte e tre le varianti del Galaxy S23 si baserebbero sulle linee di design della fotocamera dal Galaxy S22 Ultra, presentando ritagli circolari minimalisti e individuali per ciascun sensore posteriore.

Pur rimanendo nel campo delle mere speculazioni, questo presunto poster promozionale di KT confermerebbe tali voci: il Galaxy S23 e il Galaxy S23+ mostrati hanno ciascuno tre fotocamere posteriori circondate da anelli metallici. I pannelli posteriori appaiono lucidi, simili alla serie Galaxy S22, e il Galaxy S23+ mantiene l’opzione di colore verde del modello di quest’anno.

Il poster promozionale riporta anche la possibilità di ottenere un paio di auricolari Galaxy Buds 2 Pro gratuitamente o a un prezzo inferiore, sebbene i bonus per il pre-ordine possano variare in base al mercato.

Purtroppo, al momento in cui vi scriviamo, non sono disponibili informazioni più mirate per il nostro Paese, ma non è difficile pensare che anche da noi Galaxy S23 e Galaxy S23+ saranno oggetti di qualche forma di promozione: non appena ne sapremo di più vi informeremo.