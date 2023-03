Il mobile gaming è diventato molto popolare negli ultimi anni e il mercato del mobile gaming sta crescendo a un tasso 1,7 volte superiore al resto del mondo dei videogiochi. Samsung ha lavorato per migliorare l’esperienza di gioco su Galaxy S23 grazie all’ottimizzazione dell’hardware, del software e dell’elaborazione, collaborando anche con gli sviluppatori per ottimizzare i videogiochi stessi. Questo ha portato ad un’esperienza di gioco di livello straordinario con prestazioni elevate in ogni ambito.

La grafica dei videogiochi per dispositivi mobile si sta avvicinando a quella delle console e i processori devono affrontare maggiori sfide di rendering 3D, un maggior numero di immagini e oggetti in una scena, oltre a frame rate più elevati e risoluzioni sempre maggiori. Galaxy S23 affronta tutto ciò con estrema fluidità grazie alla GPU più veloce del 41% circa rispetto ai modelli passati. Inoltre, la nuova struttura della CPU aumenta le capacità di elaborazione della serie Galaxy S23 di circa il 30% rispetto alla serie Galaxy S22.

Galaxy S23 è stato progettato per offrire un’esperienza di gioco di livello superiore grazie all’utilizzo della Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Si tratta del chipset più potente mai montato su uno smartphone Samsung Galaxy e offre ai giocatori “un livello di qualità che non troveranno su altri smartphone” secondo l’azienda sudcoreana.

A supporto di tutto questo c’è un’innovazione chiave che potenzia la missione di gioco: la camera di raffreddamento a vapore. Questa camera raffredda il chipset surriscaldato per evitare una riduzione delle prestazioni dei giochi come ad esempio cali di frame rate.

Tutti questi progressi contribuiscono a risolvere una delle ultime sfide del gaming: il gaming multipiattaforma. Questo avviene quando le versioni mobile, console e desktop di un gioco devono condividere i dati tra i vari dispositivi. Questo comporta un carico di CPU e GPU superiore a quello dei videogiochi tradizionali, che è molto complesso da gestire. Una buona gestione delle risorse è fondamentale, così come la capacità di bilanciare prestazioni e potenza.

Per eccellere nella gestione di carichi di lavoro sempre più impegnativi, uno smartphone ha bisogno di hardware e software eccellenti e di un’ottimizzazione mirata per ottenere il massimo da entrambi. Galaxy S23 offre la grafica mobile più veloce di qualsiasi altro dispositivo Galaxy ed è in grado di sostenere prestazioni di gioco intense per periodi di tempo più lunghi rispetto alla serie S precedente.

“Questo era uno dei maggiori divari tra il gaming statico e quello mobile, e Galaxy lo sta colmando” afferma l’azienda.

La piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy è inoltre progettata per supportare nuove tecnologie come il ray tracing. In grado di gestire effetti di fonti luminose come ombre e riflessi, la serie Galaxy S23 potrebbe essere la prima piattaforma per gli sviluppatori di giochi ad applicare gli effetti di ray tracing ai giochi mobile mainstream. Ma Samsung non è solo all’avanguardia nel settore. Gli ingegneri stanno già lavorando a ulteriori progressi per il futuro, in modo che gli smartphone Galaxy possano gestire effetti ancora più complessi.