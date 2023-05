Siete alla ricerca di un nuovo smartphone che unisca prestazioni elevate, un design elegante e una vasta gamma di funzioni? In tal caso non possiamo che consigliarvi i Samsung Galaxy S23 e S23 Ultra, i modelli più recenti della linea e attualmente scontati del 22% su Amazon!

Potrete, infatti, spendere solamente 810,00€ invece di 1.039,00€ per il Samsung Galaxy S23, e 1.158,99€ anziché 1.479,00€ per la versione Ultra, dotata di un display più ampio e della favolosa SPen. Inoltre, in entrambi i casi avrete modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon.

Che voi decidiate di optare per il modello base o quello Ultra, il Samsung Galaxy S23 rappresenta senza dubbio uno degli smartphone top di gamma migliori sul mercato. Trovarli a un prezzo così basso, considerando che sono usciti da pochissimo, è una vera e propria occasione da non perdere!

Il cuore pulsante dei Galaxy S23 è il processore Snapdragon 8 Gen 21, il più potente mai montato su un modello della linea. Riuscirete, dunque, a svolgere qualsiasi compito con la massima velocità e fluidità, il tutto senza pesare sulla batteria. Quest’ultima, infatti, è stata ottimizzata nel migliore dei modi così da durare anche più di una giornata intera, persino sotto sforzo e con un utilizzo elevato.

L’S23 Ultra include poi incredibile comparto fotografico a 4 obiettivi, di cui un superzoom 10x e un obiettivo principale da ben 200 megapixel. Potrete, quindi, ottenere immagini e video a risoluzioni altissime, sfruttando le innovative tecnologie di ottimizzazione per ottenere foto ancora più nitide e con maggiori dettagli. A prescindere dalla condizione di luce in cui vi troverete vi sentirete dei veri e propri fotografi professionisti, sorprendendo amici e parenti con scatti spettacolari.

Infine, grazie al display OLED, grande 6,1″ nel Galaxy S23 e ben 6,8″ nell’Ultra, potrete ammirare colori brillanti e ricchi di contrasti anche all’esterno. La frequenza di aggiornamento di 120Hz renderà non solo lo schermo super fluido allo scorrimento, ma vi consentirà anche di giocare in modo ottimale, rendendo lo smartphone un dispositivo perfetto per l’intrattenimento.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione del Samsung Galaxy S23 e dell’S23 Ultra, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!