Samsung sembra essere pronta ad offrire specifiche di fascia alta ad un prezzo accessibile con il lancio del Galaxy S23 FE (Fan Edition) previsto per quest’anno.

Nonostante le notizie contrastanti sull’esistenza di questo smartphone, secondo Smartprix esiste e Samsung ha in programma di lanciarlo quest’anno. In collaborazione con il rinomato informatore OnLeaks, la testata è riuscita a presentare in anteprima i render esclusivi del design del Galaxy S23 FE.

Il design trapelato del Samsung Galaxy S23 FE mostra una configurazione familiare, una caratteristica che si prevede continuerà rispetto ai suoi predecessori che richiamavano nell’aspetto i modelli di fascia superiore. Il modulo fotografico è cambiato rispetto al Galaxy S21 FE lanciato nel 2021, il Galaxy S23 FE presenta un layout pulito con tre sensori fotografici che sporgono dalla superficie, anziché essere racchiusi in un’isola fotocamera separata. Lo smartphone dovrebbe incorporare un sensore fotografico teleobiettivo, una caratteristica relativamente rara nei dispositivi di questa fascia di prezzo.

Confrontando il design del Galaxy S23 FE con la gamma attuale di Samsung, presenta una somiglianza notevole con il modello Galaxy A54. Si prevede che il nuovo smartphone avrà un display piatto con una dimensione di circa 6,4 pollici. Tale display vedrà una fotocamera per selfie posizionata al centro e un lettore di impronte digitali integrato sotto il display per una maggiore sicurezza. Questa volta, le cornici intorno al display sembrano più ampie rispetto a S21 FE. Si prevede che S23 FE abbia un pannello AMOLED da 120Hz.

Le indiscrezioni suggeriscono che il Galaxy S23 FE avrà delle dimensioni pari a 158 x 76,3 x 8,2 mm, indicando un design elegante e compatto. Queste dimensioni rendono il dispositivo comodo da tenere e da utilizzare con una sola mano.

Potrebbe essere dotato del processore Snapdragon 8 Plus Gen 1. Questo chipset, rilasciato nel 2022, ha mosso diversi smartphone di punta e ha dimostrato un’impressionante performance nei dispositivi precedenti. Inizialmente, si ipotizzava che il Galaxy S23 FE potesse essere alimentato dal chipset Exynos 2200, ma alcuni mercati potrebbero ricevere varianti Snapdragon.

Le configurazioni di memoria per il Galaxy S23 FE dovrebbero includere opzioni di 6GB o 8GB di RAM e 128GB o 256GB di storage. Si prevede che abbia una batteria da 4500mAh con supporto per la ricarica rapida da 25W.

Un altro potenziale miglioramento interessante riguarda la fotocamera principale, con indiscrezioni che suggeriscono che il Galaxy S23 FE potrebbe presentare un sensore da 50MP simile a quelli trovati in Galaxy S22 e Galaxy S23. Questo miglioramento migliorerebbe senza dubbio l’esperienza fotografica, dato che il modello precedente presentava una fotocamera da 12MP. I dettagli sugli altri sensori fotografici rimangono scarsi.

Nonostante Samsung non abbia ancora annunciato ufficialmente la data di lancio del Galaxy S23 FE, le speculazioni indicano un possibile arrivo sul mercato insieme alla prossima generazione di smartphone pieghevoli, il Galaxy Z Fold5 e il Galaxy Z Flip5. Si prevede che questi dispositivi saranno svelati durante l’evento Samsung Unpacked, che si terrà il prossimo mese.