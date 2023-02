Dopo il loro recente rilascio era inevitabile che la linea Galaxy S23 fosse al centro di ogni tipo di notizia. Tra le ultime voci circolanti il fatto che il sistema operativo occupasse una quantità di spazio enorme. Ma è davvero così?

Stando ad alcune notizie comparse di recente il sistema operativo che muove i nuovi Samsung Galaxy S23, una versione personalizzata di Android, e il software preinstallato (anche definito da molti come bloatware) arriverebbero ad occupare l‘impressionante volume di quasi 60GB.

Partiamo da una necessaria precisazione: sebbene non sia così c’è, in effetti, un certo fondo di verità; lo spazio pre-allocato, pur non arrivando alle cifre indicate è in effetti molto grande. Ma le reali dimensioni di questa “occupazione” variano molto a seconda della versione del sistema operativo, e del modello di Galaxy S23, presi in esame. E stranamente uno dei fattori principali sembra essere la collocazione geografica del device. Il Sito sammobile.com ha infatti mostrato come in India lo spazio occupato dal sistema (non necessariamente dal Sistema Operativo sia di circa 39GB…mentre lo stesso elemento arrivi ad occupare circa 58GB in un device dei Paesi Bassi.

Tuttavia la cifra indicata è data da una sorta di errore dato da come il sistema calcola lo spazio occupato: a tutti gli effetti si tratta di una stima. Questo perché l’app destinata al calcolo dello spazio occupato, non potendo accedere ai diritti di root, si limita a calcolare lo spazio occupato dal sistema andando per sottrazione e sottraendo alla memoria totale tutte (e solo) le cartelle e i file a cui può accedere. Senza avere però una reale idea di quanto dello spazio rimanente sia realmente occupato dal sistema operativo.

C’è chi si è preso la briga di andare a fornire le necessarie autorizzazioni, scoprendo che i sopra citati 58 giga si riducono a circa 37,5GB. Tuttavia anche questo valore è (ancora) lontano dalla realtà. Questo perché al suo interno vengono anche inclusi i giga occupati da RAM Plus (la RAM virtuale creata per velocizzare le prestazioni). Spingendo oltre la cosa si è andati a vedere lo spazio occupato dalla partizione “super”: circa 12,5GB.

Questo sarebbe quindi, in effetti, lo spazio realmente occupato dal sistema operativo di Samsung S23. Ora, facendo un po’ i conti della serva: non siamo di fronte ai 60GB dichiarati inizialmente, ma è tuttavia innegabile che lo spazio occupato, o quanto meno non accessibile, sia decisamente molto. E questo porta con sé la naturale domanda: perché è così tanto?

Il primo pensiero andrebbe alla presenza del sistema A/B seamless update di Android: questo è, semplificando, un metodo attraverso cui gli smartphone Android presentano due partizioni; mentre una è in uso, l’altra viene sfruttata per installare gli aggiornamento, portando però via spazio.

Tuttavia Samsung non usa questo sistema… Quindi l’unica possibilità rimasta sembrerebbe essere quella che vede il software preinstallato (come ad esempio le varie app Samsung, Google e Meta) e elementi selezionati in funzione del Paese di utilizzo come reali responsabile del consumo di così tanto spazio.