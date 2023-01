Il risultato di nuovi test potrebbe smentire quanto visto in precedenza: Samsung Galaxy S23 andrebbe alla grande anche in multicore.

Come forse ricorderete è di non molti giorni fa la notizia fatta trapelare dal leaker Ice Universe: stando ad alcuni test effettuati con Geekbench Galaxy S23 non era risultato all’altezza delle aspettative. Più correttamente, ad non raggiungere la “sufficienza” era solo una parte delle prestazioni del prossimo device di punta di Samsung: la parte multicore. I risultati ottenuti avevano infatti mostrato che sul lato single core erano in linea con altri device di stesso livello, ma al contrario, passando al multicore, nessun dei test effettuati andava oltre i 5000 punti. Nuovi test smentirebbero la cosa.

Ice Universe aveva lasciato intendere che alla base del problema ci fosse un problema di surriscaldamento del chip: Galaxy S23 dovrebbe infatti montare una versione overcloccata di Snapdragon 8 Gen 2, che però non sarebbe supportata da un adeguato sistema di raffreddamento. Tuttavia nuovi test effettuati su Galaxy S23 Ultra, almeno secondo quanto riportato da Android Headlines, avrebbero superato la fantomatica soglia, ottenendo un punteggio di 5179. Questo indicherebbe che i problemi di surriscaldamento potrebbero non esserci.

A confermare la cosa è intervenuto Ahmed Qwaider, noto leaker, che in un tweet ha affermato che Galaxy S23 monterà un sistema di raffreddamento più efficace, in grado di offrire prestazioni 1,6 volte migliori rispetto a quanto visto su Galaxy S22. Numeri che si alzano nel confronto tra Galaxy S23+ e Galaxy S22+ (circa 2,8 meglio) e tra Galaxy S23 Ultra e l’omologo della serie Galaxy S22 (dove si arriva a 2,3 volte di più).

⭕️Officially and exclusively

Galaxy S23/S23+/S23 Ultra will have improved cooling systems S23 improved over S22 1.6

S23+ improved over S22+ 2.8

S23 Ultra improved over S22 Ultra 2.3 Samsung has addressed this point significantly during heavy use #GalaxyS23Ultra #A_Q pic.twitter.com/bjSsaq4j7m — Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) December 26, 2022

Ahmed Qwaider ha inoltre affermato che, grazie alle nuove migliorie al sistema di raffreddamento e al nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 2, la durata della batteria dei modelli Galaxy S23 aumenterà e verrà generato meno calore. Il leaker si è spinto ad affermare che nel complesso le prestazioni della CPU vedranno un incremento del 36% rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1 utilizzato sulla serie Galaxy S22, le prestazioni grafiche (GPU) aumenteranno del 48% e le prestazioni della Neural Processing Unity (NPU) aumenteranno del 60% grazie ad un uso più efficace delle funzionalità di intelligenza artificiale.