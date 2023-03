Fratello di mezzo nella nuova lineup di punta della casa sudcoreana, Samsung Galaxy S23 Plus ha tutti gli elementi che è lecito aspettarsi da nuova linea top gamma. Tuttavia non è da escludere che anche altri device possano risultare in grado di rispondere alle nostre richieste più di quanto non si pensi. Proprio per aiutarvi a valutare meglio le opzioni disponibili, abbiamo deciso di mettere qui a confronto Samsung Galaxy S23+ con Google Pixel 7 Pro.

Design e dimensioni: Samsung Galaxy S23+ più piccolo e leggero

Partiamo con uno sguardo all’aspetto esteriore e al peso: sebbene difficilmente siano tra gli elementi di primaria importanza è anche vero che spesso, in caso di incertezza, possono fare la differenza sia in termini di maneggevolezza che per “gradimento” del device.

Samsung Galaxy S23+ presenta un design che potremmo definire “austero” che caratterizza tutta l’ultima linea sudcoreana, con bordi laterali piatti che danno una certa aria di solidità al device e schermo completamente piatto. Google Pixel Pro 7 si presenta invece con bordi arrotondati che lo rendono più maneggevole con il display che curva sui lati. Inoltre, sempre parlando di design, il modello americano presenta sul fronte posteriore una scelta stilistica importante: la camera bar è fortemente enfatizzata da una “striscia” in alluminio che abbraccia il bordo dello smartphone. Samsung Galaxy S23+ invece opta per una decisione più “raccolta” dove, osservando il retro del device, il comparto fotografico è decentrato a sinistra.

Quanto al peso, Samsung Galaxy S23+ che si assesta 196 grammi, risultando così discretamente più leggero di Google Pixel 7 Pro, che arriva a 212g. Anche andando a vedere le dimensioni la differenza è piuttosto evidente: a fronte dei suoi 157,8 x 76,2 x 7,6 mm Samsung Galaxy S23 Plus risulta più piccolo in tutte è tre le direzioni rispetto ai 162,9 x 76,6 x 8,9 mm di Google Pixel 7 Pro.

Display: la differenza sta nei consumi

Nel complesso i due device non presentano, almeno sotto questo punto di vista, grosse differenze. Il principale elemento di distacco risulta infatti essere la luminosità massima e la curvatura laterale. E in effetti è Samsung Galaxy S23+, che raggiunge un picco di 1750 nit, ad uscirne meglio: qui Google Pixel 7 Pro come picco non va oltre i 1500 nit.

Google Pixel 7 Pro monta un LTPO AMOLED da 6,7” con risoluzione QHD+; qui il vetro segue la curvatura dei bordi, cosa non da sottovalutare se useremo il device per la visione di filmati e video: la curvatura rende la visione più ampia e immersiva. Samsung Galaxy S23+ sotto questo aspetto deve cedere il passo ma solo di pochissimo: il display è infatti di 6,6 pollici per una risoluzione massima di 1080 x 2340 pixel.

Passando alla fluidità, importante per la fruizione di video e videogiochi, Samsung Galaxy S23 Plus offre una frequenza di aggiornamento del display che può arrivare a 120Hz esattamente come Google Pixel 7 Pro.

Chip e memoria: più RAM per Google

Passando al “cuore” dei device sotto la scocca Google Pixel 7 Pro monta un Google Tensor G2; quanto alla RAM e allo spazio di archiviazione sono disponibili in Italia solo due combinazioni: 12GB/128GB, 12GB/256GB; entrambe le varianti montano memoria di tipo UFS 3.1.

Samsung Galaxy S23+ monta invece un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2; a seconda della versione abbiamo a disposizione 256GB o 512GB di spazio di archiviazione mentre la RAM è fissa a 8GB.

Quanto le caratteristiche specifiche dei due SoC vi rimandiamo alla tabella poco più avanti, così da effettuare un confronto più diretto; tuttavia vi anticipiamo che, nel complesso, Samsung Galaxy S23+ si presenta con un chip più nuovo e molto più potente, anche se Google Pixel 7 Pro comunque presenta prestazioni da vero flagship.

Batteria: più capiente e con più opzioni per Google Pixel 7 Pro

Parlando invece dell’aspetto energetico Samsung Galaxy S23+ monta una batteria da 4700mAh (quindi di poco sotto quello che è ormai lo standard per i modelli di fascia top) con ricarica rapida a 45W; è presente la ricarica Fast Wireless Charging 2.0.

Google Pixel 7 Pro monta invece una cella da 5000mAh con sistema di ricarica a 23W, cosa che permette di passare dall’1% al 50% in 30 minuti. Inoltre è presente la ricarica wireless, sempre a 23W.

Entrambi possono caricare gli accessori esterni o altri smartphone tramite la ricarica wireless inversa.

Fotocamere: i video premiano Samsung Galaxy S23+

Se a guidare la vostra scelta è soprattutto la qualità di foto o video nel confronto tra questi due device la scelta potrebbe essere dettata principalmente dal fatto che amiate molto fare video.



Per quanto riguarda le foto la principale differenza è sul teleobiettivo, dove Google Pixel 7 Pro prende il largo. Infatti, parlando del sensore principale e della fotocamera grandangolo, non ci sono grandi differenze. Entrambi i modelli montano una fotocamera principale da 50 megapixel stabilizzata otticamente con una distanza focale molto simile (ƒ/1.8 per Samsung Galaxy S23+ e ƒ/1.9 per Google Pixel 7 Pro) e un grandangolare da 12 megapixel ƒ/2.2.

Le cose cambiano quando si guarda agli altri elementi. Infatti Samsung Galaxy S23+ troviamo invece una 10 megapixel ƒ/2.4 stabilizzata otticamente per il teleobiettivo e anteriormente una 12 megapixel ƒ/2.2. Google Pixel 7 Pro monta invece un teleobiettivo da 48 megapixel ƒ/3.5 stabilizzata otticamente e una selfie camera da 10,8 MP f/2.2.

Come già accennato, guardando alla registrazione di video è invece Samsung a portarsi avanti. Nel modello sudcoreano abbiamo infatti la possibilità di registrare video in 8K UHD a 30fps usando la fotocamera posteriore principale e video in 4K (2160p) a 60fps passando a quella frontale. Con Google Pixel 7 Pro entrambi i sensori si fermano invece ad una risoluzione massima di 4k per 60fps.

Software: la differenza sta nella skin

In entrambi i modelli troviamo Android 13. Tuttavia Samsung Galaxy S23 Plus utilizza una versione personalizzata con interfaccia One UI 5.1 e accompagna al sistema operativo una discreta quantità di software preinstallato. Non necessariamente un male se pensate possa interessarvi.

Google Pixel Pro 7 pur presentandosi con la versione base porta invece con sé un piccolo vantaggio: trattandosi di un device della casa proprietaria del sistema operativo non è da escludere che gli aggiornamenti possano arrivare prima che in altri smartphone.

Samsung Galaxy S23 Plus dispone di diverse funzionalità esclusive come DeX o l’uso di finestre flottanti. Dal lato suo Google ha implementato diverse comodità “smart” sul proprio dispositivo come Now Playing e la risposta alle chiamate tramite Google Assistant.

Samsung Galaxy S23 Plus e Google Pixel 7 Pro: specifiche tecniche a confronto

Samsung Galaxy S23 Plus Google Pixel 7 Pro Dimensioni e peso 157,8 x 76,2 x 7,6 mm, 196g 162,9 x 76,6 x 8,9 mm, 212g Display Dynamic AMOLED 2X da 6,6″, 120Hz, 1750 nit (picco) LTPO AMOLED da 6,7”, 120Hz, 1500 nit (picco) SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Google Tensor G2 CPU Octa-core (1x 3,36GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) Octa-core (2x 2,85GHz Cortex-X1 + 2x 2,35GHz Cortex-A78 + 4x 1,80GHz Cortex-A55) GPU Adreno 740 Mali-G710 MP7 Memoria 8GB/256GB, 8GB/512GB, UFS 4.0 12GB/128GB, 12GB/256GB; UFS3.1 Batteria e ricarica 4700 mAh, ricarica via cavo a 45W Fast Wireless Charging 2.0 Ricarica wireless inversa 5000 mAh, ricarica via cavo a 23W Ricarica wireless 23W; Ricarica wireless inversa Fotocamera Wide 50 MP, ƒ/1.8, 24mm, OIS, Dual Pixel PDAF 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), OIS, multi-directional PDAF, Laser AF Ultrawide 12 MP, ƒ/2.2, 13mm, 120˚ 12 MP, f/2.2, 126˚ (ultrawide), AF Teleobiettivo 10 MP, ƒ/2.4, 70mm (zoom ottico 3x), OIS, PDAF 48 MP, f/3.5, 120mm, multi-directional PDAF, OIS, zoom ottico 5x Frontale (wide) 12 MP, ƒ/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF 10.8 MP, f/2.2, 21mm Video massimo 8K UHD a 30fps (posteriore) massimo 4K a 60fps (anteriore) massimo 4k a 30/60fps (posteriore) massimo 4K a 30/60fps (frontale) Software Android 13, One UI 5.1 Android 13 Connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Tipo-C 3.2 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Tipo-C 3.2 Altro Lettore di impronte digitali a ultrasuoni, riconoscimento facciale, certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro Lettore di impronte digitali ottico, riconoscimento facciale, certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro Colori disponibili Phantom Black, Cream, Green, Lavender Obsidian, Snow, Hazel

Prezzi

Per quanto riguarda i prezzi Google Pixel 7 Pro, almeno nel momento in cui scriviamo, è disponibile ad un prezzo più basso di Samsung Galaxy S23+; a differenza di altri “scontri” tra device top gamma, in questo caso parliamo di una differenza importante, nell’ordine di circa 350/400 euro. Il fattore economico potrebbe quindi risultare un elemento importante nella scelta del device. Tuttavia i due smartphone si distinguono per numerosi elementi, a fronte dei quali saranno principalmente le necessità personali a indirizzare verso uno o verso l’altro prodotto.