Modello di “mezzo” della nuova linea flagship della casa sudcoreana, Samsung Galaxy S23 Plus ha caratteristiche che gli permettono di “battersi” alla pari con device di praticamente qualunque marca. Tuttavia, seppur sia innegabile l’ottimo livello, non è da escludere che anche altri brand possano offrirci smartphone in grado di soddisfare pienamente le nostre esigenze. Per aiutarvi a valutare meglio le opzioni disponibili, abbiamo deciso di mettere qui a confronto Samsung Galaxy S23 Plus con Xiaomi 13 Pro.

Design e dimensioni

Samsung Galaxy S23 Plus si presenta con linee “rigide” che condivide con tutta l’ultima linea dell’azienda sudcoreana; i bordi laterali piatti, che per certi versi danno aria di solidità al device, si “allineano” con lo schermo completamente piatto. Sul retro, il comparto fotografico è decentrato verso sinistra.

Al contrario Xiaomi 13 Pro si presenta con linee più morbide: i bordi laterali arrotondati lo rendono più maneggevole e il display curva sui lati. Sul retro, il comparto fotografico si mostra in tutta la sua “imponenza” occupando una buona parte della porzione superiore del device.

Passando al peso, Samsung Galaxy S23 Plus con i suoi 196 grammi è nettamente più leggero di Xiaomi 13 Pro che si presenta con due diversi pesi: 210 o 229 grammi. Anche andando a vedere le dimensioni la differenza è piuttosto evidente: a fronte dei suoi 157,8 x 76,2 x 7,6 mm Samsung Galaxy S23 Plus risulta meno lungo e spesso, ma più largo di Xiaomi 13 Pro che misura 162,9 x 74,6 x 8,4 mm (o 8,7 mm a seconda del modello).

Display: Xiaomi 13 Pro convince di più

Samsung Galaxy S23+ offre un display da 6,6 pollici, con una risoluzione massima di 1080 x 2340 pixel. Quanto alla luminosità il device sudcoreano raggiunge un picco di 1.750 nits. Lo schermo di Xiaomi 13 Pro si presenta superiore sotto tutti gli aspetti. Con i sui 6,73” supera di poco le dimensioni della controparte, ma arriva a offrire una risoluzione di 1440 x 3200 pixel e una luminosità di picco di 1.900 nits.

Sul versante della fluidità delle immagini, importante per la fruizione di video e videogiochi, i due device si presentano esattamente alla pari con una frequenza di aggiornamento del display che può arrivare a 120Hz.

Chip e memoria: quasi uno scontro alla pari

Sia Samsung Galaxy S23 Plus che Xiaomi 13 Pro si presentano sul mercato montando un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: di fatto Samsung Galaxy S23 Plus offre una generazione leggermente più recente del chip che permette di avere una frequenza di clock leggermente superiore sul primo degli otto core presenti. Tuttavia, si tratta di una differenza così limitata che, salvo voler spingere il device ai suoi limiti, difficilmente entrerà mai in gioco durante l’uso quotidiano. Qui la vera discriminante saranno la RAM e lo spazio di archiviazione offerti.

Samsung Galaxy S23 Plus permette di scegliere tra 256GB o 512GB di spazio di archiviazione mentre la RAM è fissa a 8GB. Xiaomi 13 Pro si presenta invece, a seconda dei modelli, con 8 GB o 12 GB di RAM e uno spazio di archiviazione da 128GB, 256GB o 512GB.

Batteria: Xiaomi 13 Pro offre più capacità e velocità di ricarica

Samsung Galaxy S23 Plus viene alimentato da una batteria da 4.700 mAh (lievemente sotto i 5.000 che ormai si sono “affermati” come lo standard per i modelli di fascia top) con ricarica rapida a 45W; il device sudcoreano presenta inoltre la ricarica Fast Wireless Charging 2.0.

La batteria di Xiaomi 13 Pro, pur risultando lievemente sotto lo standard, si presenta più capiente: 4.820 mAh; tuttavia il sistema di ricarica è decisamente più veloce: 120W che, stando a quanto dichiarato, permette di ricaricare completamente un device in 19 minuti. Abbiamo inoltre la ricarica wireless da 50W (ricarica completa in circa 36 minuti) e la reverse wireless da 10W.

Fotocamere: la differenza la fa il tipo d’uso

Se video e foto sono la vostra passione, non è da escludere che a guidare la vostra scelta possa essere questa componente: i due device infatti si presentano con caratteristiche decisamente diverse a seconda del tipo di media preso in esame. Tuttavia va fatto presente che Xiaomi presenta un comparto fotografico sviluppato insieme a Leica, noto marchio del settore.

Entrambi i modelli presentano una fotocamera principale da 50 megapixel stabilizzata otticamente con una distanza focale praticamente identica (ƒ/1.8 per Samsung Galaxy S23 Plus contro ƒ/1.9 di Xiaomi 13 Pro). Le differenze tra i due device si vanno a vedere sulle fotocamere secondarie. Qui Samsung Galaxy S23 Plus completa l’equipaggiamento con una 12 megapixel Ultrawide da 120° e un teleobiettivo 10 megapixel ƒ/2.4 stabilizzato otticamente con zoom 3x; anteriormente abbiamo una lente da 12 megapixel ƒ/2.2.

Xiaomi 13 Pro affianca alla prima fotocamera altri due sensori da 50 megapixel: un teleobiettivo con distanza focale ƒ/2.0 e zoom ottico 3,2x e un’ultrawide ƒ/2.2 da 115°. Come selfie camera il device cinese offre una fotocamera da 32 megapixel.

Quanto ai video Samsung Galaxy S23 Plus permette di registrare fino a 8K UHD a 30fps con la fotocamera posteriore principale e, passando al sensore frontale, video in 4K (2160p) a 60fps. Xiaomi 13 Pro sotto questo aspetto deve cedere il passo offrendo registrazioni video fino a 8K UHD a 24fps posteriormente e full HD a 30fps frontalmente.

Software: stessa base, skin diverse

Sotto il profilo del sistema operativo alla base entrambi i device si presentano con la stessa opzione: Android 13. Tuttavia entrambe le case offrono la loro personale declinazione del software. Nel caso di Samsung Galaxy S23 Plus troviamo l’interfaccia One UI 5.1, a cui accompagna una serie di app preinstallate. Abbiamo inoltre una serie di feature esclusive come DeX o l’uso di finestre flottanti.

Xiaomi 13 Pro presenta invece MIUI 14: caratterizzata da un minor volume rispetto alla declinazione precedente, questa versione si presenta come una versione più intuitiva e di maggior facilità d’uso a cui si accompagna un elevato grado di personalizzazione.

Samsung Galaxy S23 Plus e Xiaomi 13 Pro: specifiche tecniche a confronto

Samsung Galaxy S23 Plus Xiaomi 13 Pro Dimensioni e peso 157,8 x 76,2 x 7,6 mm, 196g 162,9 x 74,6 x 8,4 mm (o 8,7 mm), 210 o 229 grammi Display Dynamic AMOLED 2X da 6,6″, 120Hz, 1750 nit (picco) LTPO AMOLED da 6,73″, 120Hz, HDR10+, 1900 nits (picco) SoC Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 CPU Octa-core (1x 3,36GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 + 2×2.8 GHz Cortex-A715 + 2×2.8 GHz Cortex-A710 + 3×2.0 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 Adreno 740 Memoria 8GB/256GB, 8GB/512GB, UFS 4.0 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB Batteria e ricarica 4.700 mAh, ricarica via cavo a 45W Fast Wireless Charging 2.0 Ricarica wireless inversa 4.820 mAh, ricarica via cavo a 120W Ricarica Wireless a 50W Ricarica Wireless Inversa a 10W Fotocamera Wide 50 MP, ƒ/1.8, 24mm, OIS, Dual Pixel PDAF 50.3 MP, ƒ/ 1.9, 23mm, OIS, Dual Pixel PDAF, Laser AF Ultrawide 12 MP, ƒ/2.2, 13mm, 120˚ 50 MP, ƒ/ 2.2, 14mm, 115˚, AF Teleobiettivo 10 MP, ƒ/2.4, 70mm (zoom ottico 3x), OIS, PDAF 50 MP, ƒ/ 2.0, 75mm (zoom ottico 3,2x), PDAF Frontale (wide) 12 MP, ƒ/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF 32 MP Video massimo 8K UHD a 30fps (posteriore) massimo 4K a 60fps (anteriore) massimo 8K UHD a 24fps (posteriore) Full HD a 30fps (anteriore) Software Android 13, One UI 5.1 Android 13, MIUI 14 Connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Tipo-C 3.2 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Tipo-C 2.0 Altro Lettore di impronte digitali a ultrasuoni, riconoscimento facciale, certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro Lettore di impronte digitali ottico, riconoscimento facciale, certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro Colori disponibili Phantom Black, Cream, Green, Lavender Ceramic White, Ceramic Black, Ceramic Flora Green, Mountain Blue

Prezzi

Nel momento in cui scriviamo, Xiaomi 13 Pro è disponibile solo nella versione 12+256GB ad un prezzo vicino ai 1.300€, questo lo pone sopra ad entrambe le due versioni di Samsung Galaxy S23 Plus. A fare da spartiacque e indirizzare verso una decisione saranno probabilmente la quantità di memoria RAM offerta, le dimensioni dello schermo e se valuteremo più importante scattare foto o fare video.