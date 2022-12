Questo periodo dell’anno è sempre estremamente ricco di indiscrezioni sui dispositivi che verranno lanciati dai vari brandi nei primi mesi del nuovo anno. In particolare una nuova indiscrezione riguarda Samsung che, solitamente, ad inizio febbraio di ogni anno tramite l’evento Samsung Unpacked rilascia il nuovo top di gamma. La serie Samsung Galaxy S23 potrebbe essere lanciata più tardi del previsto.

A lanciare l’indiscrezione è Anthony, un noto informatore, che tramite Twitter ha dichiarato che la serie Samsung Galaxy S23 potrebbe essere presentata globalmente per metà o fine febbraio 2023, quindi con conseguente arrivo nel mercato presumibilmente per marzo 2023. Il motivo di questo ritardo sarebbe attribuibile al prezzo di vendita.

Secondo l’informatore, infatti, Samsung non può (o ancora non ha deciso) un prezzo di vendita dei vari Samsung Galaxy S23 ed è proprio per questo che il lancio potrebbe avvenire più tardi del previsto. Ma quali potrebbero essere i motivi della difficoltà nella scelta del prezzo? Proviamo a ragionarci.

Alcune indiscrezioni trapelate di recente parlano di un cambio di rotta nell’utilizzo del chipset da parte di Samsung. Con i prossimi Galaxy S23 potrebbe essere adottato a livello globale un chipset Snapdragon 8 Gen 2 leggermente overcloccato e prodotto all’interno del Samsung Foundry. Questa scelta porterà ad una velocità maggiore del clock con aumento delle prestazioni. La stessa scelta, però, influirà anche sul costo di produzione dei dispositivi.

Parlando sempre di indiscrezioni, un altro motivo potrebbe essere dovuto alla fotocamera del Samsung Galaxy S23 Ultra. Si parla di una fotocamera principale potenziata con sensore da 200 MP diversa da Xiaomi 12T e Motorola Edge 30 Ultra. Anche questo motivo potrebbe significare maggiori costi di ricerca e sviluppo da aggiungere al costo di produzione.

Per un produttore il prezzo di uno smartphone è molto importante considerando anche la competizione elevata soprattutto nei dispositivi di fascia alta. Sbagliare il prezzo di vendita di un top di gamma, al rialzo o al ribasso che sia, potrebbe far perdere all’azienda molti profitti. Tuttavia, qualsiasi consumatore preferisce aspettare qualche settimana in più e vedere un prezzo di vendita ragionevole anziché con un prezzo fuori mercato.

Samsung potrebbe aver bisogno ancora di un po’ di tempo per stabilire il prezzo definitivo dei suoi prossimi Galaxy S23. Rumor a parte, pensiamo che la presentazione dei nuovi dispositivi non avverrà oltre la fine di febbraio. In ogni caso vi terremo aggiornati su tutte le notizie che verranno fuori da qui all’ufficialità.