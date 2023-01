A poco più di una settimana dall’evento più atteso in casa Samsung, continuano a susseguirsi voci sulle possibili configurazioni dei nuovi flagship. Solo qualche giorno fa sono comparsi sul web i primi video promo della serie S23, insieme alle anticipazioni “più interessanti”, forse, riguardo al listino prezzi.

Oggi è il turno di ben due video unboxing che mostrano il modello Ultra in tutta la sua bellezza, o meglio: mostrano quello che sembrerebbe un Galaxy S23 Ultra, perché uno dei due video è stato giudicato fake. Riportiamo prima quest’ultimo e poi quello che dovrebbe essere il primo unboxing reale del super top di gamma targato Samsung.

Il video fake è stato pubblicato sul canale YouTube Agrawalji Technical e – tanto per cominciare – è piuttosto scuro. A meno che non lo si guardi bene, soffermandosi sui singoli fotogrammi, è difficile capire se l’oggetto delle riprese sia un vero S23 Ultra oppure un S22 “camuffato”. L’Ultra di quest’anno e il suo predecessore sono molto simili, in effetti, ma ciò non ha impedito ad alcuni utenti di Twitter di scoprire comunque la magagna.

Tra i debunker c’è anche il noto informatore Ice universe, che su Twitter bolla tutto il contenuto come “falso”. La prova? Be’, l’antenna del finto Ultra è collocata nella sezione in alto a destra del telaio metallico, mentre – stando ad alcuni rendering ritenuti attendibili – l’antenna dovrebbe trovarsi in alto a sinistra. Inoltre, il font visto sulla confezione fake risulta più sottile del font ufficiale Samsung.

Tra i due, il vero unboxing di S23 Ultra è senz’altro il seguente, con il telefono che si presenta in tutto e per tutto identico a quello mostrato nei rendering semi-ufficiali. La variante di colore è la Cotton Flower, ma lo smartphone verrà commercializzato anche nei colori Phantom Black, Botanic Green e Misty Lilac. Rispetto al Galaxy S22 Ultra, il Galaxy S23 Ultra ha un display meno curvo ai bordi e i lati risultano più piatti: