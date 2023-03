Oggi sul ring di Mobilelabs si affrontano i due smartphone di punta delle due principali aziende produttrici di smartphone al mondo. Samsung Galaxy S23 Ultra al momento è il miglior dispositivo in casa Samsung dedicato agli utenti che vogliono il massimo dal loro smartphone Android, a scontrarsi con il top di gamma Samsung abbiamo iPhone 14 Pro Max, il modello con display più grande in casa Apple e con la miglior tecnologia della mela morsicata sotto la scocca.

Questi dispositivi rappresentano al meglio il mondo Android e iOS. Scopriamoli insieme!

Differenze estetiche

Iniziamo con un confronto dal punto di vista estetico. Galaxy S23 Ultra pesa 234 g e ha una dimensione di 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, mentre iPhone 14 Pro Max pesa 240g e ha una dimensione di 160,7 x 77,6 x 7,9 mm. Notiamo subito come iPhone 14 Pro Max pesi leggermente di più nonostante risulti leggermente più compatto rispetto ad S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra monta un display da 6,8 pollici con una risoluzione pari a 1440 x 3088 pixels e quindi una densità di pixel di 550ppi, mentre iPhone 14 Pro Max dispone di un display da 6,7 pollici con una risoluzione di 1290 x 2796 pixels e una densità di pixel di 460ppi. Il dispositivo Samsung può contare su un display Dynamic AMOLED 2X a 120Hz, mentre il top di gamma Apple monta un LTPO Super Retina XDR OLED, sempre a 120Hz, che ritroviamo su tutta la gamma 14 Pro. Entrambi supportano la visione di contenuti HDR vista la loro alta luminosità di picco di 1750 nit e 2000 nit rispettivamente al flagship Samsung e quello Apple.

Dei due, solamente Samsung Galaxy S23 Ultra supporta l’input con pennino, fattore che lo rende davvero unico sul mercato.

Snapdragon vs Apple Bionic

Anche su Galaxy S23 Ultra troviamo un chip Snapdragon al pari di molti altri top di gamma, in particolare il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) leggermente overcloccato rispetto agli altri prodotti presenti sul mercato, mentre s iPhone 14 Pro Max lo stesso Apple A16 Bionic (4 nm) presente sul fratello con il display più piccolo. Il processore di Qualcomm dispone di 1 core da 3,36GHz Cortex-X3, 2 core da 2,8GHz Cortex-A715, 2 core da 2,8GHz Cortex-A710 e 3 core da 2,0GHz Cortex-A510. Nel caso dell’A16 Bionic, abbiamo 2 core da 3,46GHz Everest e 4 core da 2,02GHz Sawtooth.

Riguardo al comparto grafico, Snapdragon 8 Gen 2 dispone di una GPU Adreno 740 mentre il SoC Apple dispone della GPU proprietaria a 5 core. In entrambi i casi abbiamo a disposizione due GPU top di gamma che ci permetteranno di sfruttare appieno i giochi più impegnativi. L’unico limite sarà dato dalle esclusive pubblicate sui rispettivi store Android e iOS che non saranno giocabili su dispositivi con un sistema operativo diverso.

Samsung Galaxy S23 Ultra dispone di 2 versioni da 256GB di memoria interna, equipaggiate con 8GB o 12GB di RAM. I tagli da 512GB e 1TB di memoria interna, vengono commercializzati solamente con 12GB di RAM a bordo. iPhone 14 Pro Max è disponibile nei tagli da 128GB, 256GB, 512GB e 1TB di memoria interna, tutti equipaggiati con 6GB di RAM. Entrambi i dispositivi sono privi di slot microSD per poter espandere la memoria.

Samsung Galaxy S23 Ultra iPhone 14 Pro Max Dimensioni e peso 163,4 x 78,1 x 8,9 mm 234 g 160,7 x 77,6 x 7,9 mm 240 g Display 6,8″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1750 nit (peak) 6,7″ LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nit (typ), 2000 nit (HBM) CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1x 3,36GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) Apple A16 Bionic (4 nm) Hexa-core (2x 3,46GHz Everest + 4x 2,02GHz Sawtooth) GPU Adreno 740 Apple GPU (5-core) Memoria 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM Batteria e ricarica 5000 mAh 45W, PD3.0, 65% in 30 min 15W wireless (Qi/PMA) 4,5W ricarica wireless inversa 4323 mAh 30W, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 7,5W wireless (Qi) Fotocamera Posteriori: 200MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1,3″, 0,6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS

10MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3,52″, 1,12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, zoom ottico 10x

10MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3,52″, 1,12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom

12MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2,55″, 1,4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video Frontale: 12MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF Posteriori: 48MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1,28″, 1,22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS

12MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3,5″, PDAF, OIS, 3x optical zoom

12MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2,55″, 1,4µm, dual pixel PDAF

TOF 3D LiDAR scanner (depth) Frontale: 12MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3,6″, PDAF

SL 3D, (depth/biometrics sensor) Video 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS Software di sistema Android 13, One UI 5.1 iOS 16, upgradable to iOS 16.3

Galaxy S23 Ultra, ha una batteria da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida a 45w riuscendo ad arrivare da 0% a 65% in 30 minuti. iPhone 14 Pro Max dispone invece di una batteria da 4323 mAh, con supporto alla ricarica rapida via cavo (max 30W) che vi permette di arrivare da 0% a 50% in soli 30 minuti. Nonostante iPhone monti una batteria nettamente più piccola del Galaxy, entrambi i dispositivi riescono a coprire egregiamente l’intera giornata con la loro autonomia e un uso intenso.

Fotocamere a confronto

Spostandoci sul comparto fotografico, possiamo notare una sostanziale differenza tra i due dispositivi. Samsung Galaxy S23 Ultra dispone di 4 sensori posteriori da 200MP, 10MP, 10MP e 12MP. iPhone 14 Pro Max monta invece 3 sensori da 48MP, 12MP e 12MP. Nel caso di S23 Ultra abbiamo delle focali di f/1.7 + f/4.9 + f/2.4 + f/2.2, mentre per iPhone 14 Pro Max i valori di apertura focale sono pari a f/1.8 + f/2.8 + f/2.2.

Il dispositivo di casa Samsung monta una fotocamera frontale da 12MP f/2.2, mentre quello Apple monta una fotocamera frontale da 12 MP f/1.9. Galaxy S23 Ultra dispone in fine di uno zoom ottico 10x che si affianca al teleobiettivo con zoom 3x, mentre il suo avversario Apple dispone solo di uno zoom ottico 3x.

"Credits: Mark Spoonauer- Tom's Guide"

Prezzi

I prezzi dei due dispositivi non si discostano molto tra di loro. Partiamo da Samsung Galaxy S23 Ultra che su Amazon viene proposto ad un prezzo di 1405,00 euro per la versione da 256GB con uno sconto del 5% per la colorazione Cream, 1659,00 euro per la versione da 512GB e 1899,00 euro per la versione da 1TB. iPhone 14 Pro Max è disponibile a 1.229,00 euro con uno sconto del 13% nel taglio da 128GB. Il modello da 256GB viene venduto con uno sconto dell’11% a 1.449,00 euro, il modello da 512GB viene prosto a 1.769,99 euro con uno sconto del 6%, mentre quello da 1TB costa 2.036,00 euro con uno sconto del 5%. Di seguito vi lasciamo i link per l’acquisto di questi due dispositivi: