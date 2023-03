Dopo l’uscita della nuova linea di punta della casa sudcoreana, è lecito chiedersi se il modello top gamma, in questo caso Samsung Galaxy S23 Ultra, sia realmente quello che può fare al caso nostro o se invece anche altri case possano offire qualcosa di più adatto alle nostre esigenze. Per aiutarvi a valutare meglio le opzioni disponibili, abbiamo deciso di mettere qui a confronto Samsung Galaxy S23 Ultra con Google Pixel 7 Pro.

Design e dimensioni: peso e design decisamente diversi

Partiamo con uno sguardo all’aspetto esteriore nel suo complesso e al peso dei due device: probabilmente non tra i fattori di importanza fondamentale, possono tuttavia rivelarsi in grado di fare la differenza sia in termini di maneggevolezza che per “piacevolezza” dei dispositivi.

Samsung Galaxy S23 Ultra non si discosta da quelle che sono le impostazioni che caratterizzano tutta l’ultima linea sudcoreana, con bordi laterali piatti che danno una certa aria di solidità al device abbinata ad una certa “austerità”. Come per gli altri modelli della serie, guardando al lato posteriore, il comparto fotografico occupa un’importante parte dell’angolo superiore sinistro.

Google Pixel 7 Pro presenta invece bordi arrotondati: l’effetto finale è quello di aumentarne in parte la maneggevolezza e di “alleggerire” il device; il display si allarga verso l’esterno seguendo i bordi. Passando al lato posteriore, analizzando il design, Google Pixel 7 Pro presenta una scelta stilistica importante e per certi versi insolita: si nota subito la presenza di una striscia trasversale in alluminio che abbraccia tutto lo smartphone ed enfatizza molto la camera bar.

Quanto al peso, Samsung Galaxy S23 Ultra raggiunge i 234 grammi, risultando così discretamente più pesante di Google Pixel 7 Pro, che si ferma a 212g. Anche andando a vedere le dimensioni la differenza è presente sebbene piuttosto limitata; il device sudcoreano risulta più grande per altezza e larghezza ma di uguale spessore: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm di Samsung Galaxy S23 Ultra rispetto ai 162,9 x 76,6 x 8,9 mm di Google Pixel 7 Pro.

Display: consumi e luminosità fanno la differenza

Il più importante elemento di differenza tra i due modelli risulta essere la generazione della tecnologia AMOLED: qui Samsung Galaxy S23 Ultra offre un picco massimo di 1750 nit, mentre Google Pixel 7 Pro come picco non va oltre i 1500 nit.

Andando oltre, Google Pixel 7 Pro monta un LTPO AMOLED da 6,7” dalla risoluzione di 1440 x 3120 pixel; come anticipato nel modello americano il vetro si allarga sui bordi: la cosa avrà un certo impatto se la visione di filmati e video dovesse essere tra i primi usi che vorrete fare del device.

Samsung Galaxy S23 Ultra per dimensioni supera, seppur di pochissimo, la controparte offrendo 6,8 pollici per una risoluzione massima di 1440 x 3088 pixel. Quest’anno il dispositivo Samsung ha ridotto al minimo la curvatura laterale del display, seppur sempre presente.

Passando alla fluidità, importante per la fruizione di video e videogiochi, non riscontriamo invece differenza: sia Samsung Galaxy S23 Ultra che Google Pixel 7 Pro offrono una frequenza di aggiornamento del display che può arrivare a 120Hz.

Chip e memorie

Andando a guardare sotto la scocca troviamo che Google Pixel 7 Pro monta un Google Tensor G2. Inoltre sono disponibili due combinazioni di RAM e spazio di archiviazione: 12GB/128GB, 12GB/256GB; entrambe le varianti montano memoria di tipo LDPPR5/UFS 3.1.

Samsung Galaxy S23 Ultra monta invece un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, attuale punta di diamante dell’azienda americana; qui avremo a disposizione tre diverse combinazioni RAM/archiviazione: 8GB/256GB, 8GB/512GB e, per finire, 12GB/1TB; tutte le varianti montano memoria di tipo LDPPR5X/UFS 4.0.

Passando alle frequenze di clock la situazione si fa un filo articolata: vi rimandiamo alla tabella delle specifiche tecniche poco più avanti per un confronto più immediato; tuttavia vi anticipiamo che, nel complesso, Samsung Galaxy S23 Ultra si presenta con un chip dall’architettura più moderna e dunque più prestante.

Batteria: simili ma in Samsung Galaxy S23 Ultra si carica più velocemente

Analizzando la fonte di energia non sarà tanto la capacità a fare la differenza: entrambi i modelli montano infatti una batteria da 5000mAh. Samsung Galaxy S23 Ultra tuttavia offre una ricarica rapida a 45W (che porta la batteria al 65% in 30 minuti) una ricarica Wireless da 15W e il reverse wireless charging. Google Pixel 7 Pro dispone invece di sistema di ricarica a 23W, cosa che permette di passare dall’1% al 50% in 30 minuti. Anche qui sono presenti la ricarica wireless, sempre a 23W, e la ricarica wireless inversa.

Fotocamere: Samsung decisamente sopra

Se a guidare la vostra scelta è soprattutto la passione per foto e video i prossimi elementi potrebbero determinare quale decisione prendere: di fatto Samsung Galaxy S23 Ultra monta una componentistica che, sotto molti aspetti, stacca nettamente Google Pixel 7 Pro

Posteriormente, su Samsung Galaxy S23 Ultra troviamo infatti un sensore principale da 200MP, f/1.7, 24mm stabilizzato otticamente a cui si affiancano altre tre fotocamere: un grandangolo da 12MP, f/2.2, 120˚ e due teleobiettivi. Il primo è un 10MP, f/4.9, 230mm a periscopico, stabilizzato otticamente con uno zoom ottico 10x e 100x digitale, il secondo è un 10MP, f/2.4, 70mm, stabilizzato otticamente con uno zoom ottico 3x.

Sullo stesso versante dello smartphone Google Pixel 7 Pro monta, come fotocamera principale, un 50 MP, f/1.9, 25mm, stabilizzato otticamente. A chiudere troviamo un grandangolo 12 MP, f/2.2, 126˚ e un teleobiettivo da 48 MP, f/3.5, 120mm, stabilizzato otticamente con zoom ottico 5x e digitale 30x.

Passando alla selfie camera Samsung Galaxy S23 Ultra offre una 12 MP, f/2.2, 26mm; Google Pixel 7 Pro presenta invece una 10.8 MP, f/2.2, 21mm.

Anche sulla registrazione di video le possibilità offerte da Samsung Galaxy S23 Ultra si presentano superiori: possiamo registrare video in 8k fino a 30fps usando la fotocamera posteriore principale o, passando alla selfie camera, video in 4K a 60fps e in FullHD a 30fps. Con Google Pixel 7 Pro entrambi i sensori si fermano invece ad una risoluzione massima di 4k per 60fps, pareggiando così il risultato sulla qualità frontale ma subendo un netto distacco sui video girati con il sensore principale. Specifiche a parte, lo smartphone sudcoreano ha una stabilizzazione nei video decisamente superiore.

OS: la differenza sta nella personalizzazione

In entrambi i modelli troviamo Android 13. Ad incidere, in questo caso, saranno quindi altri elementi. In particolare per quanto riguarda Samsung Galaxy S23 Ultra sarà la possibilità di accedere alla versione personalizzata con interfaccia One UI 5.1 a cui si accompagna una discreta quantità di software preinstallato. A tal riguardo sarà la valutazione personale a stabilire se possa interessarvi o meno partire con diverse app presenti fin da subito.

Da parte sua Google Pixel Pro 7 pur offrendo la versione base del sistema operativo porta con sé il fatto di essere un device della casa proprietaria del sistema operativo: non è da escludere che questi possano arrivare prima che in altri smartphone.

Da segnalare Samsung Galaxy S23 Ultra dispone di diverse funzionalità esclusive come DeX o l’uso di finestre flottanti, mentre Google ha implementato diverse comodità “smart” sul proprio dispositivo come Now Playing e la risposta alle chiamate tramite Google Assistant.

Samsung Galaxy S23 Ultra e Google Pixel 7 Pro: specifiche tecniche a confronto

Samsung Galaxy S23 Ultra Google Pixel 7 Pro Dimensioni e peso 163,4 x 78,1 x 89 mm, 234g 162,9 x 76,6 x 8,9 mm, 212g Display Dynamic AMOLED 2X da 6,8”, 120 Hz, 1750 nit (picco) LTPO AMOLED da 6,7”, 120Hz, 1500 nit (picco) SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Google Tensor G2 CPU Octa-core (1x 3,36GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) Octa-core (2x 2,85GHz Cortex-X1 + 2x 2,35GHz Cortex-A78 + 4x 1,80GHz Cortex-A55) GPU Adreno 740 Mali-G710 MP7 Memoria 8GB/256GB 8GB/512GB 12GB/1TB (LPDDR5X/UFS 4.0) 12GB/128GB 12GB/256GB (LPDDR5/UFS 3.1) Batteria e ricarica 5000mAh, ricarica 45W (65% in 30 minuti) Ricarica wireless 15W Ricarica wireless inversa 5000mAh, ricarica via cavo a 23W (50% in 30 minuti) Ricarica wireless 23W; Ricarica wireless inversa Fotocamera Wide 200MP ƒ/1.7, 24mm, OIS multi-directional PDAF, Laser AF 50MP, f/1.9, 25mm (wide), OIS, multi-directional PDAF, Laser AF Ultrawide 12MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), Dual Pixel PDAF, Super Steady video 12MP, f/2.2, 126˚ (ultrawide), AF Teleobiettivo 10MP, f/4.9, 230mm periscopico, Dual Pixel PDAF, OIS, zoom ottico 10x – 100X digitale 48MP, f/3.5, 120mm, multi-directional PDAF, OIS, zoom ottico 5x Teleobiettivo Secondario 10MP, f/2.4, 70mm, Dual Pixel PDAF, OIS, zoom ottico 3x – Frontale (wide) 12MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF 10,8MP, f/2.2, 21mm Video massimo 8K a 30fps (posteriore) massimo 4K a 60fps (frontale) massimo 4k a 30/60fps (posteriore) massimo 4K a 30/60fps (frontale) Software Android 13, One UI 5.1 Android 13 Connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Tipo-C 3.2 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Tipo-C 3.2 Altro Lettore di impronte digitali a ultrasuoni, certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro Lettore di impronte digitali ottico, riconoscimento facciale, certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro Colori disponibili Phantom Black, Green, Cream, Lavender, Graphite, Lime, Sky Blue, Red, BMW M Edition Obsidian, Snow, Hazel

Prezzi

Per quanto riguarda i prezzi, Google Pixel 7 Pro è disponibile ad un prezzo più basso di Samsung Galaxy S23 Ultra; a differenza di quanto visto spesso tra tra device top gamma, in questo caso parliamo di una differenza importante che parte da un minimo di circa 600 euro. Il fattore economico potrebbe quindi risultare un elemento importante nella scelta del device. Tuttavia, come mostrato sopra, i due smartphone si differenziano sotto numerosi aspetti: è quindi probabile che siano principalmente le necessità personali a indirizzare verso uno o verso l’altro prodotto. Entrambi i device possono essere acquistati direttamente sui rispettivi shop online ufficiale di Google o di Samsung oppure sulla piattaforma Amazon.it: