Due filosofie nate come lontanissime. Due mondi apparentemente creati per scontrarsi ed essere in sfida costante. Queste solo alcune delle regole non scritte che vedono da sempre contrapposti gli smartphone della linea Samsung Galaxy S agli iPhone di Apple. La realtà della situazione attuale però, che vede protagonisti sul campo Samsung Galaxy S23 e Apple iPhone 14, ci restituisce uno spaccato molto diverso, con due soluzioni che appaiono oggi più simili che mai, a partire dal posizionamento economico.

Analizziamo insieme pregi e difetti delle due proposte, andando a vedere per quali utenti possa essere preferibile la nuova soluzione realizzata da Samsung per il mercato Android e per quali utenti invece l’ultimo e più recente modello di iPhone rimanga la scelta sulla quale puntare.

Un cambio d’ideologia

Da una parte il dispositivo che, almeno sulla carta e nella convinzione “popolare”, da sempre rappresenta il portabandiera virtuale del mondo Android. Dall’altra una scelta che generazione dopo generazione riesce a convincere critica e mercato, nonostante scelte non sempre così popolari.

Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 non rappresentano più il vertice della categoria smartphone come soltanto pochi anni fa, dove le line-up dei rispettivi produttori erano ristrette a uno/due modelli per ogni nuova generazione, con una serie di nuove analisi attorno a questi modelli.

Da un lato infatti la famiglia Galaxy S vede ormai presenza fissa una variante “Plus” e una variante “Ultra”, entrambe considerabili a livello tecnico come migliorative rispetto alla variante base. D’altro canto anche Apple ha ceduto al richiamo delle varianti, con la situazione attuale che prevede addirittura 3 proposte più “complete” poste sopra iPhone 14.

Con questo panorama attuale è più semplice comprendere come S23 e iPhone 14 non siano più i dispositivi ricercati dagli utenti più addicted del mercato ma piuttosto cerchino le loro quote in coloro che desiderano un pacchetto generale completo e più “economico”.

Con le mire “rivoluzionarie” lasciate ad altre modelli, appare quindi come di semplice comprensione l’allineamento, sia a livello ideologico che di componentistiche, fra questi due smartphone, i quali puntano allo stesso pubblico condividendo un prezzo di listino sovrapponibile e che ormai da diverse generazioni ha assistito a un’inversione di tendenza che solo qualche anno fa sembrava impensabile, con la proposta di Apple dotata di prezzo di listino più basso.

Le differenze tecniche

Questa scelta di posizionamento sul mercato trova spiegazione principale in un parco hardware che, nonostante le limitazioni sopra descritte dovute alla presenza di altri modelli delle rispettive compagnie con l’obiettivo di puntare al segmento “premium”, vede caratteristiche tecniche migliori nella proposta Samsung. Andando ad analizzare infatti le principali aree hardware dei due smartphone, appare evidente il tentativo della casa sud coreana di limitare al minimo le rinunce. Pensiero invece contrastato da una scelta più conservativa di Apple che da sempre mette in secondo piano i concetti puramente “da scheda tecnica”.

Ecco quindi come a livello tecnologico non si può non osservare le migliorie di S23 rispetto a iPhone 14 a partire dal display, dove la tecnologia OLED comune viene esaltata dalla frequenza di aggiornamento dei contenuti a 120Hz solo sullo smartphone Samsung, con tale soluzione che nel mondo Apple rimane esclusiva dei modelli più costosi.

Anche a livello fotografico, uno dei comparti ultimamente più ricercato dagli utenti, la proposta Samsung appare come più completa, con un setup principale che prevede una lente extra, oltre a dati tecnici delle ottiche migliori e più performanti di quelli installati su iPhone 14.

È sempre difficile poi analizzare due piattaforme hardware diverse legate a due ecosistemi diversi, però a livello nominale anche i dati di memorie sono a vantaggio di Samsung Galaxy S23, con dati di storage e memoria RAM in grado di segnare dei punti nei confronti del rivale.

Di difficile analisi il tema prestazioni pure legato al processore, con la novità targata Samsung per la proposta 2023 dovuta alla nuova collaborazione con Qualcomm in sfida diretta con i chip proprietari Apple Bionic. Se nominalmente è possibile, anche attraverso benchmark di riferimento, andare a notare differenze, esse non sono poi così tangibili all’atto pratico, con fluidità e piacevolezza d’uso che rappresentano per entrambi un livello altissimo e senza criticità da segnalare.

In ambito batterie infine, altro terreno di scontro sempre più frequente nel mercato smartphone, iPhone rappresenta la soluzione più conservativa, con la ricarica più rapida (in abbinata a un unità fisica batteria più grande) esclusiva di S23.

Dimensioni Display Fotocamere Memorie Processore Software Batteria Samsung Galaxy S23 70,9 mm x 146,3 mm x 7,6 mm

168g 6,1″

Dynamic AMOLED 2X

1080 x 2340 px (422 ppi)

120Hz 50MP grandangolare

12MP ultra grandangolare

10MP tele obiettivo

12MP selfie 128GB

256GB

512GB Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Android 13

OneUI 5 3900mAh Apple iPhone 14 71,5 mm x 146,7 mm x 7,8 mm

172g 6,1″

OLED Super Retina XDR

1170 x 2532 px (460ppi)

60Hz 12MP grandangolare

12MP ultra grandangolare

12MP selfie 128GB

256GB

512GB Apple A15 Bionic iOS 16 3279mAh

Le differenze software

Dalla lettura dei dati tecnici, sembrerebbe scontata una scelta generale degli utenti in direzione Galaxy. La verità è però diversa e dove iPhone non riesce a convincere per via di scelte tecniche non all’ultimo grido, viene in soccorso la tanto osannata ottimizzazione hardware e software, da sempre fiore all’occhiello di ogni dispositivo realizzato da Apple.

Da un lato iOS nella sua ultima versione, dall’altra la personalizzazione One UI pensata da Samsung per Android. In tutti e due i casi promesse di aggiornamento duraturo nel tempo, con anni di aggiornamenti garantiti sia per l’una che per l’altra proposta. Le differenze si giocano principalmente sul tanto osannato ecosistema, ovvero il tentativo delle rispettive aziende di fornire più prodotti interconnessi fra loro al fine di agevolare le nostre vite digitali.

Con questo scopo, mettendo al centro i rispettivi smartphone, sia Samsung che Apple si sfidano ormai apertamente, andando a presentare nei loro portfolio prodotti gli accessori più diversi, passando dagli indossabili fino a tablet e computer.

Per funzionalità quindi legate ai semplici smartphone che ormai si equivalgono, a colpi di aggiornamenti che vanno di volta in volta a copiare le vaie novità introdotte dall’avversario di generazione in generazione (vedasi modifiche alla lock-screen solo per citare un ultimo esempio), la scelta da farsi quando si vuole decide che smartphone acquistare fra Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 di Apple è la volontà di estendere le funzionalità degli stessi con altri prodotti, valutando quindi non solo le potenzialità degli smartphone ma anche degli eventuali companion disponibili.

Samsung Galaxy S23 vs Apple iPhone 14: quale scegliere quindi?

Due smartphone che come accennato in apertura di questo contenuto di equivalgono in tantissimi aspetti. Entrambi rappresentano una minima evoluzione rispetto ai relativi predecessori, con la proposta di Apple che addirittura appare come più conservativa in questo aspetto, condividendo anche il design di iPhone 13, mentre la proposta di Samsung propone un lieve cambio di registro a livello estetico.

Al netto delle differenze tecniche, dove i patiti delle specifiche potranno apprezzare gli sforzi maggiori fatti da Samsung con questo nuovo modello (in primis soprattutto il nuovo processore), la vera sfida è proprio nell’ecosistema. Con smartphone in grado di restituire infatti esperienze sovrapponibili, il mondo degli accessori extra gioca sovente un ruolo fondamentale nella determinazione dell’acquisto.

In generale però, rimanendo al solo giudizio degli smartphone, due proposte che si giocano il ruolo di migliori smartphone compatti del 2023. Samsung Galaxy S23 punta a diventare principe del mercato Android puntando su prestazioni rinnovate rispetto al passato mentre iPhone 14 rappresenta la solita innovazione graduale a un pacchetto da sempre considerato fra i più affidabili e stabili dell’intero panorama tech mobile.

Per considerare al meglio la vostra scelta di acquisto, ecco i riferimenti dei migliori prezzi attuali, con l’aspetto economico che potrebbe giocare un ruolo fondamentale viste le premesse di similitudini varie sopra descritte: