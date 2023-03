Quest’oggi vi proponiamo un nuovo scontro tra due smartphone che rappresentano un punto di riferimento nel nostro Paese in ambito Android. Da un lato del ring abbiamo il Samsung Galaxy S23, fratello minore di S23 Ultra, mentre dall’altro lato il diretto concorrente Pixel 7 di Google. I due smartphone sono entrambi ottimi prodotti nella loro fascia di prezzo, anche se tra i due ci sono circa 200 euro di differenza. Andiamo subito a scoprire insieme le loro caratteristiche tecniche.

Dimensioni e display

Tra i due dispositivi il Pixel 7 risulta essere quello di dimensioni maggiori avendo un display di 6,3 pollici contro i 6,1 pollici di Galaxy S23. Entrambi i telefoni montano display di tipo AMOLED. Pixel 7 monta un display a 90Hz con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e una densità di 416 ppi, mentre nel caso di S23 il suo display AMOLED ha una frequenza di 120Hz con una risoluzione di 1080 x 2340 pixel e una densità di 425 ppi. Samsung Galaxy S23 utilizza per frontale e scocca il Gorilla Glass Victus 2, mentre Pixel 7 usa il Victus di prima generazione. Tra i due display, quello di S23 risulta il più luminoso con 1750 nit contro i 1400 di Pixel 7, anche se entrambi sono certificati HDR10+.

Google Pixel 7 ha una dimensione di 155,6 x 73,2 x 8,7 mm con un peso di 197g, mentre Galaxy S25 ha una dimensione di 146,3 x 70,9 x 7,6 mm con un peso di 168g risultando più piccolo e leggero del suo avversario.

Qualcom Snapdragon contro Google Tensor

Mentre il Pixel 7 monta il processore proprietario di Google Tensor G2 a 5nm, Galaxy S23 si affida al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4nm. Lo smartphone di Google può contare su un chip octa-core con 2 unità Cortex-X1 da 2,85Ghz, 2 unità da 2,35 Ghz Cortex A78 e 4 unità da 1,80Ghz Cortex-A55. La GPU al suo interno è la Mali-G710 MP7. All’interno dello Snapdragon equipaggiato su S23, troviamo invece una unità Cortex-X3 da 3,36Ghz, 2 unità Cortex-A715 da 2,8Ghz, 2 unità Cortex-A710 da 2,8Ghz e 3 unità Cortex-A510 da 2.0Ghz. La GPU presente su questo modello di Snapdragon è la Adreno 740. Entrambi i dispositivi permettono con le loro CPU un esperienza fluida e appagante sotto tutti gli aspetti.

Per quanto riguarda la memoria interna, Pixel 7 dispone di due formati rispettivamente da 128GB e 256GB di memoria interna, con a fianco 8GB di memoria RAM. La situazione non cambia per Galaxy S23, anche se lo smartphone di casa Samsung dispone di un ulteriore taglio da 512GB di memoria interna.

Per quanto riguarda l’autonomia, Pixel 7 monta una batteria da 4355mAh con una ricarica a 20W che garantisce una ricarica da 0 al 50% in 30 minuti e una ricarica wireless da 20W. Galaxy S23 monta una batteria più più piccola da 3900 mAh con una ricarica a 25W che garantisce gli stessi tempi di ricarica di Pixel 7, e una ricarica wireless da 15W.

Fotocamere a confronto

Entrambi i telefoni dispongono di un interessante comparto fotografico. Pixel 7 monta un sensore da 50MP e uno da 12MP con lenti ultrawide che permettono di scattare foto ad alta risoluzione e girare video in 4k a 30 o 60 fps mentre in fullHD fino a 240 fps. Il Samsung Galaxy S23 dispone sempre di due sensori da 50MP e 12MP, ma in più offre un teleobiettivo da 10MP. In questo caso il comparto fotografico offre prestazioni maggiori permettendo la registrazione video fino a 8k a 24 o 30 fps. Nel complesso le foto di entrambi i dispositivi non vi deluderanno.

Google Pixel 7 Samsung S23 Dimensioni e peso 155,6 x 73,2 x 8,7 mm 197g 146,3 x 70,9 x 7,6 mm 168g Display AMOLED, 90Hz, HDR10+, 1000 nit (HBM), 1400 nit (peak) 6,3 pollici 1080 x 2400 pixel, 20:9 416 ppi Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1750 nit (peak) 6,1 pollici 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 425 ppi CPU Google Tensor G2 (5 nm) Octa-core (2x 2,85GHz Cortex-X1 + 2x 2,35GHz Cortex-A78 + 4x 1,80GHz Cortex-A55) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) Octa-core (1x 3,36GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) GPU Mali-G710 MP7 Adreno 740 Memoria 128GB/8GB, 256GB/8GB 128GB/8GB, 256GB/8GB, 512GB/8GB Batteria e ricarica 4355mAh 20W, PD3.0, 50% in 30 min 20W wireless 3900mAh 25W, PD3.0, 50% in 30 min 15W wireless Fotocamera Posteriori: 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1,31″, 1,2µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS

12 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2,9″, 1,25µm Frontale: 10,8 MP, f/2.2, 21mm (ultrawide), 1/3,1″, 1,22µm Posteriori: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1,56″, 1,0µm, Dual Pixel PDAF, OIS

10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3,94″, 1,0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom

12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2,55″ 1,4µm, Super Steady video Frontale: 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS Feature sensore di impronte digitali sotto al display, accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, bussola e barometro. sensore di impronte digitali sotto al display, accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, bussola e barometro. Samsung DeX, Samsung Wireless DeX, Samsung Pay e Bixby.

Prezzi e disponibilità

Attualmente potete acquistare Google Pixel 7 su Amazon con uno sconto del 6% a soli 607,10 euro nella colorazione bianco ghiaccio. all’interno della pagina dello store che vi linkiamo potrete selezionare anche al colorazione verde cedro al prezzo di 649,00 euro. Samsung Galaxy S23 al momento è in vendita su Amazon con uno sconto del 13% al prezzo di 855,00 euro nel formato da 128GB, mentre la versione da 256GB viene venduta sempre con uno sconto del 13% a 899,00 euro. Le colorazioni disponibili sono cream, green, lavander e Phantom black.

La scelta finale spetta unicamente a voi in base alle vostre esigenze, anche perché la differenza di prezzo tra questi due smartphone è piuttosto evidente ma ciò non toglie che entrambi siano in grado di fornirvi un esperienza Android di tutto rispetto. Sotto vi lasciamo i link all’acquisto.