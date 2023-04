L’eterna lotta e rivalità tra la coreana Samsung con la sua gamma di dispositivi Galaxy S ed Apple con la sua gamma di iPhone non si ferma neppure quando si parla di rumor. Siamo stati abituati per anni a vedere dispositivi Apple con prestazioni grafiche avanzate rispetto alla concorrenza, ma questa tendenza si è recentemente ribaltata con l’uscita dello Snapdragon 8 Gen 2 dotato di GPU Adreno 740.

Secondo le ultime notizie, il vantaggio prestazionale della GPU Qualcomm rimarrà tale dal momento che il futuro Snapdragon 8 Gen 3 potrebbe disporre di una GPU molto più veloce dell’attuale Adreno 740. Secondo nuove voci di corridoio emerse in rete dalla Cina, il prossimo chip di Qualcomm potrebbe disporre di una GPU con un incremento di prestazioni del 50% rispetto all’attuale Snapdragon 8 Gen 2, già estremamente prestante.

Sebbene non ci siano informazioni ufficiali, la GPU molto probabilmente verrà chiamata Adreno 750. Dal momento che l’attuale modello supera già di gran lunga le prestazioni del comparto grafico dell’Apple A16 Bionic, è altamente improbabile che la GPU di Apple che sarà predisposta sul nuovo chip A17 raggiunga le prestazioni del SoC rivale di Qualcomm.

Non è ancora chiaro se i modelli della futura serie Galaxy S24 disporranno di una versione personalizzata del nuovo SoC di Qualcomm. Una personalizzazione ad-hoc del chip top di gamma su tutti i dispositivi di punta dell’azienda coreana potrebbe mettere in evidenza una maggiore ottimizzazione delle performance rispetto alla concorrenza offerta da Apple con iPhone 15.

L’unica cosa certa che sappiamo al momento è che con molta probabilità il nuovo SoC di Qualcomm verrà svelato in ritardo rispetto al nuovo A17 Bionic di Apple. L’attuale SoC Snapdragon 8 Gen 2 risulta al momento la migliore soluzione in termini di prestazioni per la maggior parte delle persone, e un ulteriore boost dato dalla prossima generazione di certo andrà a soddisfare le necessità degli utenti più esperti ed esigenti.

Lo Snapdragon 8 Gen 3 debutterà entro dicembre 2023 e lo vedremo a lavoro sui prossimi prodotti di punta delle migliori marche già da fine anno ma soprattutto durante il 2024. Non ci resta che aspettare per scoprire al meglio tutte le sue caratteristiche.