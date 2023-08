Sembra che Samsung stia per stupire il pubblico ancora una volta con il lancio di Galaxy S24. Le ultime indiscrezioni rivelano che il cuore pulsante delle varianti europee di questa nuova gamma di smartphone, il chip Exynos 2400, avrà una GPU prodotta da AMD, precisamente la tanto discussa Xclipse 940.

Questa GPU promette faville, con prestazioni superiori a quelle di una Steam Deck!

La GPU Xclipse 940 segna un grande passo avanti rispetto al modello precedente montato sulla gamma Galaxy S22. Mentre la AMD Xclipse 920 (nome in codice Van Gogh Lite), era una versione ridotta della GPU Van Gogh di Steam Deck, con 384 stream processors invece che 512 SP, il Galaxy S24 alza la posta in gioco con l’impressionante cifra di 768 stream processors. Questo risultato è stato reso possibile grazie alla presenza di 6 processor working group (WGP), ognuno con 2 unità di calcolo (CU), per un totale di 12 CU.

L’architettura di base, RDNA2 di AMD, è già stata utilizzata nelle GPU desktop e laptop di AMD della passata generazione ed è alla base delle unità di elaborazione grafica delle console PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S.

La partnership tra Samsung e AMD ha sicuramente portato risultati impressionanti e promettenti. La GPU Xclipse 920 di Galaxy S22 era già in grado di battere i chip successivi della concorrenza, leggasi i SoC Snapdragon 8 Gen 2, nei test relativi al Ray Tracing, nonostante avesse prestazioni minori nelle classiche operazioni di rasterizzazione.

A giudicare dai benchmark trapelati di recente, la GPU di Galaxy S24 potrebbe essere una vera rivelazione, con prestazioni superiori a quelle del non ancora annunciato Snapdragon 8 Gen 3. Ovviamente si tratta di indiscrezioni e non di numeri ufficiali, quindi vi invitiamo a prendere queste informazioni con un pizzico di cautela.

GeekBench Compute Score (Vulkan) Exynos 2400 : 13858

Snapdragon 8 Gen 3 : 12946 *Thanks for your help @Tech_Reve ! — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) April 24, 2023

Parlando delle altre specifiche previste per l’Exynos 2400, è emerso che il nuovo SoC di Samsung sarà caratterizzato da una CPU a 10 core suddivisa in cluster “1 + 2 + 3 + 4”, secondo quanto riportato dai primi benchmark trapelati su AnTuTu. Questo suggerisce che il chipset includerà un singolo core Cortex-X4 che opererà a una frequenza di 3,10 GHz, anche se una voce precedente affermava che alcune modifiche avrebbero permesso al Cortex-X4 di raggiungere 3,20 GHz. Fortunatamente, il nuovo processo produttivo a 4nm di Samsung dovrebbe apportare miglioramenti prestazionali e di efficienza rispetto ai chip della passata generazione.

Passando alla connettività wireless, si dice che il prossimo SoC di Samsung monti un modem Exynos 5300 5G, il quale dovrebbe avere un limite massimo di velocità di download di 10Gbps, proprio come lo Snapdragon X75, oltre ad una velocità di upload di 3,87 Gbps.

Un’aggiunta interessante all’arsenale dell’Exynos 2400 è la comunicazione bidirezionale via satellite. Ciò significa che, proprio come l’Emergency SOS via satellite di Apple, i futuri possessori del Galaxy S24 dovrebbero poter chiedere aiuto in situazioni difficili. Altre specifiche includono il supporto allo storage UFS 4.0 e alla RAM LPDDR5X fino a una larghezza di banda di 8,5Gbps. Il chipset può inoltre supportare la registrazione video in 8K a 60 FPS e fotocamere fino a 320MP.