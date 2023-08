L’ultima creazione di Qualcomm dedicata ai top di gamma, il System-on-Chip (SoC) Snapdragon 8 Gen 3, si prepara a fare il suo grande debutto il prossimo ottobre. Questo potente chipset è destinato a guidare l’intera linea Samsung Galaxy S24 in uscita il prossimo anno, promettendo un aumento delle prestazioni che gli appassionati di tecnologia attendono con impazienza.

I recenti benchmark trapelati suggeriscono che sarà un chip davvero potente, in grado di superare anche la diretta concorrenza di casa Apple che muoverà la serie iPhone 15 Pro.

Di recente sono emersi i risultati di un benchmark effettuato sulla piattaforma Geekbench, i quali ci offrono un primo sguardo alle capacità dello Snapdragon 8 Gen 3 montato su quello che si suppone sarà Galaxy S24+. Secondo questo benchmark, lo Snapdragon 8 Gen 3 presenta punteggi single-core e multi-core impressionanti, rispettivamente di 2.233 e 6.661. Questi numeri superano quelli del suo predecessore, suggerendo un notevole aumento delle prestazioni del 18% in single-core e di circa il 30% nell’elaborazione multi-core. Il salto di prestazioni è esemplificato dal contrasto con il modello Galaxy S23+, che ha ottenuto punteggi Geekbench di 1.866 per i test single-core e 4.947 per quelli multi-core.

Se messo a confronto con il chip A16 Bionic di Apple, il chip che equipaggerà l’iPhone 15 Pro e Pro Max, lo Snapdragon 8 Gen 3 è leggermente in ritardo nelle prestazioni single-core, mentre mostra un vantaggio per quanto riguarda la velocità di elaborazione multi-core. Il chip di Apple, nei benchmark trapelati finora, vanta un punteggio medio di 2.500 in single-core e di 6.300 in multi-core.

Una delle caratteristiche più interessanti dello Snapdragon 8 Gen 3 riguarda il core di punta della CPU, il Cortex-X4, il quale opera a una velocità di clock di 3,3GHz, promettendo prestazioni decisamente di primo livello. La GPU Adreno 750 è destinata a migliorare le capacità di elaborazione grafica, anche se un confronto diretto con l’Adreno 740 non è ancora possibile.

Sebbene i risultati dei benchmark forniscano lo Snapdragon 8 Gen 3, rimane un mistero sui piani di Samsung per le varianti overclockate. Questa strategia è già stata adottata con il suo predecessore, lo Snapdragon 8 Gen 2, nell’ambito delle offerte Galaxy S23 e Galaxy Z Fold5/Z Flip5. Se la storia si dovesse ripetere, potremmo vedere arrivare sul mercato una gamma Galaxy S24 dalle prestazioni davvero importanti.

Mentre attendiamo con impazienza il potenziale annuncio di gennaio o febbraio 2024 di Galaxy S24, S24 Plus e Galaxy S24 Ultra, è chiaro che le prestazioni non sono l’unico obiettivo. Le indiscrezioni suggeriscono aggiornamenti al display AMOLED e una batteria più grande per il Galaxy S24 e S24+, per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso complessiva.

I risultati dei benchmark saranno un fattore decisivo per la vostra decisione di acquisto? Vi invitiamo a condividere le vostre opinioni su questo salto di prestazioni qui sotto nei commenti.