Un recente test delle prestazioni per uno smartphone Nubia di prossima uscita, ha confermato, più o meno, che Samsung utilizzerà una versione speciale del SoC Snapdragon 8 Gen 3 per il Galaxy S24+, il quale dovrebbe essere rilasciato all’inizio del prossimo anno.

Il Galaxy S24+ è apparso su Geekbench il mese scorso e il suo ingresso ha confermato che il prossimo smartphone di punta di Samsung sarà alimentato da un nuovo chipset Qualcomm. Tuttavia, in quel momento, non si avevano sufficienti punti di confronto con altri smartphone in arrivo, per poter definire se il chipset Qualcomm di nuova generazione fosse stato realmente presente sullo smartphone di Samsung.

L’ingresso su Geekbench del telefono Nubia “NX769J”, che si ritiene sia il prossimo RedMagic 9, ha rivelato, però, che lo smartphone Nubia ha la stessa scheda madre “pineapple”, e lo stesso “governor” “walt”, già visti nel Galaxy S24+. In altre parole, entrambi i telefoni saranno alimentati dal prossimo SoC Snapdragon 8 Gen 3.

Tuttavia, è emerso che Samsung doterà il Galaxy S24+ di una versione potenziata dello stesso chip Snapdragon 8 Gen 3, un misterioso SoC etichettato “per Galaxy”.

La “versione standard” del chip Snapdragon 8 Gen 3 ha una frequenza di base di 2,26 GHz, due core CPU con clock di 2,27 GHz, 5 core che operano a 2,96 GHz e un core che funziona a 3,19 GHz.

Queste sembrano essere le specifiche per la versione standard del chip. Tuttavia, il Galaxy S24+ ha una configurazione diversa e, invece di avere 2+5+1 core CPU, il chip del Galaxy S24 ha quattro cluster CPU nella disposizione 2+2+3+1.

Il SoC Snapdragon 8 Gen 3 “per Galaxy” ha la stessa frequenza di base di 2,26 GHz e la stessa frequenza di 2,27 GHz sui primi due core CPU. Tuttavia, il cluster a tre core ha una frequenza di clock di 3,15 GHz invece di 2,96 GHz, e il singolo core ad alta performance funziona a 3,30 GHz, rispetto ai 3,19 GHz precedenti.

Ora non resta altro da fare che aspettare la presentazione ufficiale da parte di Samsung per comprendere se tutte queste indiscrezioni siano vere o meno.