A poco meno di un mese dal lancio della nuova serie flagship di Samsung (Galaxy S23), spuntano fuori dei rumor riguardanti quella successiva, S24, che con ogni probabilità vedrà la luce nel 2024.

S24 sarà una serie ancor più innovativa rispetto a S23, e non è difficile immaginare il perché. A parte le evoluzioni abbastanza organiche e tipiche di ogni serie successiva, Samsung potrebbe stupirci rivedendo il numero dei dispositivi presentati (non più tre, ma due) e – soprattutto – rendendo ancora più “ultra” il suo smartphone di punta, Samsung Galaxy S2x Ultra.

In particolare, si vocifera che Samsung Galaxy S24 Ultra avrà una fotocamera davvero eccezionale. Il rumor è stato lanciato dal tipster @RGcloudS, che su Twitter annuncia: “La capacità di zoom di S24u sarà notevolmente migliorata”. Nello specifico, si punterà su un teleobiettivo con ottica “Gen4” e apertura tra F2.5 e F.9, per catturare immagini con zoom fino a 150x. Insomma, stiamo parlando del 50% in più rispetto allo zoom garantito dal teleobiettivo del Galaxy S22 Ultra, che il produttore chiama non a caso “Space Zoom” 100x.

https://t.co/0XOXp6SYBZ S24u zoom capability will be significantly improved Gen4 optics design

wider aperture "2.5 ~ 2.9" Possibly 150x and variable zoom, not confirmed Despite the improvements, it's still on par with Mi13 ultra Samsung need better lens — RGcloudS (@RGcloudS) January 10, 2023

L’informatore fornisce un altro dettaglio interessante, meno sicuro di quello riportato sopra, ma comunque degno di nota: il teleobiettivo dell’S24 Ultra potrebbe avere una capacità di zoom variabile.

Non molto tempo fa, LG Innotek aveva annunciato un nuovo zoom ottico variabile dalle dimensioni contenute (ve ne abbiamo parlato nel dettaglio qui); ora, fa piacere sapere che Samsung potrebbe implementare qualcosa di simile sul suo prossimo top di gamma (o meglio, su quello che verrà lanciato nel 2024). Il teleobiettivo LG, nello specifico, offre una gamma di zoom continuo da 4x a 9x. Non abbiamo ancora info certe su quello che troveremo sul nuovo Ultra, ma di sicuro c’è da aspettarsi un teleobiettivo… mai visto prima.

Un suo degno competitor potrebbe essere quello di Xiaomi Mi 13 Ultra, che Xiaomi potrebbe presentare al MWC 2023, ma per ora anche questo smartphone rimane tutto da scoprire.