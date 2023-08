Con i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung ormai disponibili, l’attenzione si sposta verso i futuri Galaxy S24, i quali dovrebbero debuttare fra circa sei mesi, a giudicare dalle roadmap degli anni passati. Nel frattempo, i rumor sul prossimo flagship, soprattutto sulla variante Ultra, sono già entrati nel dettagli di quasi tutte le specifiche tecniche che possiamo aspettarci.

Novità interessanti sono state condivise recentemente dal noto leaker Ice Universe su X, il quale ha svelato ulteriori dettagli riguardanti il Samsung Galaxy S24 Ultra. L’insider ha confermato in precedenza la presenza di un nuovo sensore nella fotocamera con teleobiettivo del prossimo Ultra, ma adesso ha portato alla luce particolari ancora più affascinanti relativi alle capacità di imaging del dispositivo.

Il presunto Galaxy S24 Ultra sembra integrare un nuovo sensore da 50MP per la fotocamera con zoom ottico 3x, in sostituzione del sensore da 10MP presente nel Galaxy S23 Ultra di quest’anno. Secondo l’insider, la maggiore risoluzione e il sensore più grande da 1/2,52″ di diagonale garantiranno uno zoom di alta qualità con ingrandimento digitale 5x.

Samsung Galaxy S24 Ultra adopts a new 3x 50MP sensor, 0.7μm, 1/2.52 ".With this sensor, Samsung can get a good 5x zoom image quality. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 14, 2023

In un altro post su X, Ice Universe ha confermato che l’altro sensore da 10MP con capacità di zoom 10x resterà probabilmente invariato nel prossimo Ultra. Inoltre, per sfruttare appieno il nuovo sensore da 3x migliorato, Samsung prevede di introdurre un nuovo pulsante per lo zoom 5x direttamente nell’app Fotocamera, affiancandolo ai pulsanti esistenti per zoom 0,6x, 1x, 2x, 3x e 10x.

Samsung Galaxy S24 Ultra will add 5x buttons on this basis, and 5x will also have the optical magnification effect brought by high pixel cropping, and the picture quality should be good. pic.twitter.com/IegT3PI69G — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 17, 2023

Sembra che Samsung stia lavorando su diverse migliorie per la fotocamera di Galaxy S24 Ultra. Altri dettagli trapelati riguardo al nuovo Galaxy, come riportati dall’insider, includono un peso di 233 grammi, molto simile al predecessore. Inoltre, ci sono voci di un display migliorato, anche se al momento le informazioni in merito sono ancora scarse.

In aggiunta, un altro leaker affidabile, Yogesh Brar, ha svelato ulteriori specifiche. Si presume che il dispositivo avrà quattro fotocamere principali: un sensore principale da 200MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP, un teleobiettivo con sensore da 50MP e una lente periscopica con sensore da 10MP. La fotocamera anteriore dovrebbe offrire una risoluzione di 12MP.

Riguardo alle prestazioni, il dispositivo sarà equipaggiato con una batteria da 5000mAh e supporterà la ricarica a 45W. Infine, ci si aspetta che il dispositivo sia mosso dal processore Snapdragon 8 Gen 3 nei mercati principali, mentre il chipset Exynos 2400 sarà presente in altre regioni, segnando un ritorno in grande stile degli Exynos all’interno dei flagship di Samsung.