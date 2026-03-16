Su Amazon è disponibile un'offerta imperdibile sul nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra, lo smartphone top di gamma con fotocamera da 200MP, Privacy Display integrato, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 e batteria da 5000 mAh con Ricarica Ultrarapida 3.0. Include 3 anni di garanzia e resistenza IP68. Oggi lo trovate a soli 1199,00€ con uno sconto del 29% rispetto al prezzo originale di 1699,00€.

Samsung Galaxy S26 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy S26 Ultra è il dispositivo ideale per chi cerca il massimo dalla tecnologia mobile senza compromessi. È consigliato a professionisti, creator di contenuti e appassionati di fotografia che necessitano di uno smartphone potente e versatile. Grazie alla fotocamera da 200 MP con apertura più ampia e riduzione del rumore, soddisfa le esigenze di chi vuole scatti e video nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 lo rende perfetto anche per i gamer più esigenti.

Chi tiene alla privacy e alla sicurezza dei propri dati troverà nel Privacy Display integrato una funzionalità esclusiva e difficile da trovare altrove. La garanzia di 3 anni e la robustezza garantita dalla struttura in Armor Aluminium con resistenza IP68 lo rendono adatto a chi usa lo smartphone intensamente ogni giorno. Con la Ricarica Ultrarapida 3.0 e la batteria da 5000 mAh, è pensato per chi non può permettersi di restare senza energia. A 1199€ invece di 1699€, rappresenta un'opportunità imperdibile per chi vuole il meglio.

Il Samsung Galaxy S26 Ultra è uno smartphone con processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, fotocamera da 200MP, batteria da 5000 mAh con Ricarica Ultrarapida 3.0, Privacy Display integrato, resistenza IP68 e 3 anni di garanzia.

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