Samsung Galaxy Tab A 2019, nuovi dettagli: batteria da 5100 mAh e fotocamera da 8 MP?

Galaxy Tab A 2019 potrebbe integrare un display da 8 pollici, una fotocamera da 8 megapixel, una batteria da 5.100 mAh e il processore Snapdragon 429 con 2 GB di RAM.

Le voci su un nuovo tablet Galaxy Tab A con schermo da 8 pollici si fanno sempre più insistenti. Dopo essere apparso nel database di Bluetooth SIG e nel catalogo di Android Enteprise di Google, nelle ultime ore è stato oggetto delle indiscrezioni del tedesco Winfuture che – oltre ad avere confermato alcuni rumor precedenti – ha fornito altri dettagli.

La fonte conferma che il prossimo tablet avrà due varianti: una con connessione LTE identificata con il nome in codice SM-T295 e un’altra solo Wi-Fi denominata SM-T290. Il dispositivo dovrebbe integrare un display IPS LCD con risoluzione 1.280 x 800 pixel e rapporto di forma in 16:10. Il cuore pulsante dovrebbe essere il processore Snapdragon 429 di Qualcomm con 2 Gigabyte di RAM e 32 Gigabyte di memoria interna espandibile.

Credit - winfuture.de

Arrivano dettagli sul comparto fotografico che dovrebbe comporsi di un sensore posteriore da 8 Megapixel e di uno frontale da 2 Megapixel. Dal punto di vista della connettività, dovrebbe avere un modulo Bluetooth 4.2 e il jack audio da 3.5 mm. Il tutto dovrebbe essere alimentato da una batteria da 5.100 mAh. La piattaforma software dovrebbe essere affidata ad Android 9 Pie con personalizzazione dell’interfaccia grafica One UI di Samsung.

Ancora una volta, nelle immagini non è visibile un sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali. Le colorazioni disponibili dovrebbero essere Carbon Black e Silver Gray. Nessuna informazione relativa ai prezzi o a una data di lancio. Per il momento, si tratta solo di indiscrezioni e non ci sono conferme da parte dell’azienda. Data l’accuratezza delle informazioni, però, è ipotizzabile una vicina presentazione di Galaxy Tab A 2019 da 8 pollici.