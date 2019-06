Samsung Galaxy Tab A 2019: schermo da 8 pollici e Snapdragon 429?

Samsung Galaxy Tab A 2019 potrebbe essere equipaggiato con lo Snapdragon 429 con 2 GB di RAM, 32 GB di storage e un display da 8 pollici. Mancherebbe il supporto alla S Pen.

Nonostante l’andamento non entusiasmante del mercato tablet, Samsung sembra essere a lavoro per commercializzare un nuovo tablet di fascia bassa. Stiamo parlando di Galaxy Tab A 2019. Mentre il dispositivo non è ancora ufficiale, è apparso su varie piattaforme dandoci una prima idea di quella che potrebbe essere la scheda tecnica.

Galaxy Tab A (2019) è stato recentemente certificato dal Bluetooth SIG. In questo caso, i modelli certificati sono stati ben 5. Di questi, quattro (SM-T295, SM-T295C, SM-T295N e SM-T297) hanno il supporto LTE mentre SM-T290 è un modello solo Wi-Fi. È probabile che questi quattro diversi modelli LTE corrispondano a regioni diverse.

Credit – Google

A fornirci maggiori dettagli sul tablet con nome in codice SM-T295 ci ha pensato la registrazione all’interno del catalogo di Android Enterprise di Google. A quanto pare, il futuro Galaxy Tab A 2019 sarà mosso da Android 9 Pie e sarà dotato di un display da 8 pollici con risoluzione 800 x 1280 pixel. Il processore a bordo dovrebbe essere lo Snapdragon 429 di Qualcomm accoppiato a 2 Gigabyte di RAM e 32 Gigabyte di memoria interna.

Altri dettagli sono relativi alla mancanza di un sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali e anche all’assenza del supporto alla S-Pen. Per ora comunque nessuna di queste informazioni è stata confermata dal produttore sudcoreano. Non ci sono informazioni sul prezzo o sulla data di presentazione. Data però l’insistenza delle indiscrezioni è ipotizzabile un lancio in occasione di IFA 2019, la fiera berlinese che dovrebbe aver luogo nel mese di settembre.

Tuttavia, Samsung è al lavoro anche su altri tablet. Nei mesi scorsi, infatti, sono emerse informazioni su quello che potrebbe essere il prossimo Galaxy Tab S5 che dovrebbe basarsi sul SoC Qualcomm Snapdragon 855 anche per il mercato europeo. Per il momento comunque si tratta solo di indiscrezioni che devono essere prese con cautela.