Samsung Galaxy Tab A (2019) ufficiale: display da 8 pollici e niente S Pen

Samsung ha ufficializzato il nuovo Galaxy Tab A 2019 da 8 pollici: batteria da 5.100 mAh, versione Wi-Fi e LTE, fotocamera da 8 Megapixel. Nessuna informazione su prezzo e disponibilità.

Dopo essere stato oggetto di indiscrezioni accurate, il nuovo Galaxy Tab A da 8 pollici è stato ufficialmente annunciato da Samsung tramite un comunicato stampa sul proprio sito web. Il produttore sudcoreano ha così confermato tutte le informazioni trapelate fino a questo momento. Parliamo di un dispositivo compatto con uno spessore di soli 8 mm e un peso di 345 grammi attorniato da una scocca in metallo.

Come suggerito dal nome, il display ha una diagonale di 8 pollici con un rapporto di forma di 16:10 e una risoluzione di 800 x 1280 pixel. Il cuore pulsante è rappresentato da un processore quad-core a 2.0 Ghz – quasi certamente Snadragon 429 – accoppiato a 2 Gigabyte di RAM e 32 Gigabyte di memoria interna espandibile tramite micro-SD fino a 512 Gigabyte.

Il comparto fotografico si compone di un sensore posteriore da 8 Megapixel con autofocus e di uno frontale da 2 Megapixel. Sotto la scocca una batteria da 5.100 mAh. La parte software è affidata ad Android 9 Pie con personalizzazione dell’interfaccia grafica One UI. Manca il supporto alla S Pen. C’è la porta micro-USB, il jack audio da 3,5 mm e il Bluetooth 4.2. Insomma, è chiaro che non si tratta di un dispositivo di fascia alta.

È presente la modalità ‘Kids Home’ che offre funzionalità divertenti e interattive con un’interfaccia a misura di bambino accessibile tramite Quick Panel. Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) sarà disponibile nella variante solo Wi-Fi oppure Wi-Fi + LTE. Per il momento, però, l’azienda non ha comunicato i prezzi e la data di arrivo sul mercato. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte di Samsung.