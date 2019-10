Samsung Galaxy Tab S5e e Logitech MX Master 3 al prezzo più basso di sempre

Vi segnaliamo due straordinari sconti su Amazon, per due prodotti oggi al prezzo più basso di sempre: Samsung Galaxy Tab S5e e del mouse Logitech MX Master 3.

Vi segnaliamo due straordinari sconti su Amazon, per due prodotti oggi al prezzo più basso di sempre fin dalla loro messa in commercio. Stiamo parlando del tablet Samsung Galaxy Tab S5e e del mouse Logitech MX Master 3, entrambi in vendita oggi con uno sconto straordinario e, come sempre, fino all’esaurimento delle scorte.

Il primo è disponibile ad appena 329,00€, rispetto al prezzo ormai assestatosi attorno ai 360,00€ (a seconda del rivenditore). Stiamo parlando di un tablet eccezionale, con appena 5,5 mm di spessore e 400g di peso. Il corpo è in metallo, così come le finiture, e la diagonale ampia restituisce una visualizzazione più armoniosa e molto piacevole, esaltata per altro da un display sAMOLED da 10.5″, in grado di riprodurre colori perfetti ed una profondità d’immagine straordinaria, arricchita poi da un audio surround 3D di Dolby Atmos. Sostanzialmente imperdibile!

» ACQUISTA QUI IL SAMSUNG GALAXY TAB S5E «

L’altro è invece l’ultimo nato della famiglia di mouse Logitech MX Master, ovvero tra i vertici della comodità e dell’ergonomia sul mercato dei mouse per professionisti. Generalmente venduto a pressi superiori i 110 Euro, è oggi in sconto su Amazon a soli 97,99€. Velocità, ottima precisione e silenziosità dello scorrimento sono solo alcune delle caratteristiche dell’MX Master 3.

Il mouse Logitech, infatti, permette anche un’ampia personalizzazione, così da ottimizzare ogni azione che si svolge al PC, permettendo persino il lavoro su tre computer, grazie alla possibilità di spostare senza soluzione di continuità cursore, testo e file tra Windows e macOS e fra desktop e laptop. Insomma, un mouse perfetto per chi passa lunghe sessioni di lavoro al pc ed è in cerca di comodità e funzionalità.

» ACQUISTA QUI IL LOGITECH MX MASTER 3 «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!