Samsung Galaxy Tab S6 5G: rivelata la possibile scheda tecnica

Online sono trapelate le prime informazioni su Samsung Galaxy Tab S6 5G, il primo tablet compatibile con lo standard di quinta generazione. Dopo il successo ottenuto da Samsung con i dispositivi compatibili con il 5G, appare comprensibile che la società voglia puntare molto su questa tecnologia.

Riconoscibile dal codice SM-T66N, il device è stato preannunciato a inizio ottobre nel database Bluetooth SIG. Le ultime settimane del 2019 sono state investite da numerose indiscrezioni dedicate a questo prodotto. Oggi, le specifiche tecniche di Samsung Galaxy Tab S6 5G sarebbero state anticipate da una misteriosa immagine.

Ciò che si evince è che non sarebbe previsto nessun aggiornamento rispetto alla variante 4G, se non fosse per l’aggiunta del modem Snapdragon X50. Nella parte posteriore dovrebbe essere collocati due sensori fotografici da 13 MP e 5 MP (ultra-largo). Sotto il cofano potremmo trovare il processore Snapdragon 855 e due diversi tagli di memoria:

6/128 GB;

8/256 GB (disponibile esclusivamente in alcuni stati).

Molto probabilmente, il dispositivo arriverà, almeno inizialmente, in Corea del Sud, per poi giungere anche in altri mercati. Non è da escludere, pur essendo improbabile, che Samsung abbia intenzione di modificare successivamente la scheda tecnica, così da offrire un aggiornamento più significativo.