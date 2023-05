Se state cercando un nuovo tablet dalle ottime prestazioni senza spendere cifre esagerate, vi consigliamo vivamente di dare un’occhiata a questa ottima offerta di Mediaworld, che propone il Samsung Galaxy Tab S6 Lite con uno sconto di oltre 140€.

Grazie a questa promozione, infatti, potrete farlo vostro a soli 299,00€ anziché 439,99€, risparmiando così il 32% sul prezzo di listino. Inoltre, acquistandolo online la consegna sarà gratuita. Trattandosi di un’offerta particolarmente conveniente, vi invitiamo ad effettuare il vostro acquisto quanto prima.

Compatto e leggero, in poco più di 150g di peso il Samsung Galaxy Tab S6 Lite racchiude 64 GB di spazio di archiviazione espandibili e 4GB di RAM, per garantirvi ottime prestazioni sia mentre giocate che mentre lavorate. Inoltre, ha un ampio display da 10,4″.

L’impugnatura ergonomica, la bassa latenza e l’incredibile sensibilità alla pressione della S Pen in dotazione la rendono perfetta per disegnare e modificare documenti, anche i PDF. E grazie al supporto magnetico del tablet non rischierete mai di perderla. I vostri dati e progetti saranno poi protetti dalla piattaforma di sicurezza mobile Knox, per una maggiore sicurezza.

La fluidità del vostro lavoro è garantita anche dalla possibilità di associare il vostro nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite allo smartphone, condividendo così i file in modo semplice e immediato. Se poi avete necessità di usarlo come un computer, toccando il bottone DeX nel Pannello Rapido potrete aprire più finestre contemporaneamente, trascinare e rilasciare una foto in una e-mail e tanto altro, proprio come su un PC.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Mediaworld dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

