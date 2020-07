Samsung Galaxy Tab S7 e S7+, quasi senza segreti: tutto ciò che sappiamo

Samsung si prepara a rinnovare la linea di tablet di fascia alta. Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+ sono al centro dell’attenzione ormai da qualche settimana. Il loro debutto è atteso per il prossimo 5 agosto, durante l’evento Galaxy Unpacked dedicato principalmente ai nuovi Galaxy Note 20 (di cui vi abbiamo parlato in un precedente articolo).

Come di consuetudine, la macchina delle indiscrezioni si è messa all’opera e oggi – tramite il sito tedesco Winfuture – siamo in grado di ricostruire interamente quella che dovrebbe essere la scheda tecnica dei nuovi tablet del colosso di Seul. Dispositivi che dovrebbero rappresentare i nuovi punti riferimento nel mercato dei tablet Android. Scopriamo tutti i dettagli.

Credit - Evan Blass

Partiamo dai punti in comune. I nuovi Galaxy Tab S7 dovrebbero essere equipaggiati con il processore Snapdragon 865 Plus di Qualcomm (lo stesso di ROG Phone 3) abbinato a 6 Gigabyte di RAM LPDDR5X e 128 Gigabyte di memoria interna espandibile. Potrebbero essere disponibili altre configurazioni. I tablet supporteranno così anche il nuovo standard di rete. Sul retro, troverebbero posto due fotocamere: un sensore da 13 Megapixel (f/2.0) e un grandangolare da 5 Megapixel (f/2.2). Frontalmente, invece, un sensore da 8 Megapixel (f/2.0).

Non mancherà ovviamente la S-Pen che dovrebbe migliorarsi ulteriormente, offrendo una latenza molto bassa (9ms) in modo da avvicinarsi ancora di più alla scrittura su carta e supportando le Air-Gesture che permetterebbero di interagire con il sistema senza toccare il dispositivo.

Credit - Winfuture

Diversi invece i display. Schermo da 11 pollici LTPS TFT con risoluzione 2.560 x 1.600 pixel per il modello principale e pannello AMOLED da 12,4 pollici con risoluzione 2.800 x 1.752 pixel per Galaxy Tab S7+. In entrambi i casi, ci sarebbe il supporto al refresh rate a 120 Hz. Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 7.040 mAh per Galaxy Tab S7 e da 10.090 mAh per la variante Plus. Esteticamente, infine, nessun grande cambiamento come potete vedere dalle immagini all’interno dell’articolo.

Per il momento, Samsung non ha ancora comunicato una data ufficiale. Non ci resta che attendere il 5 agosto per capire se Galaxy Tab s7 e Tab S7+ accompagneranno sul palco i nuovi Galaxy Note 20.