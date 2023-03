Siete alla ricerca di un nuovo tablet per il lavoro, lo studio e il tempo libero e desiderate un prodotto top di gamma? Grazie alle Offerte di Primavera i vostri sogni potranno concretizzarsi, dato che il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, uno dei migliori in assoluto sul mercato, è scontato di ben 300,00€ rispetto al prezzo di listino!

Con soli 1.199,00€ invece di 1.499,00€ potrete infatti assicurarvi un tablet che ha davvero pochi eguali in fatto di qualità, ma non è tutto: al momento dell’acquisto avrete anche modo di optare per il pagamento a rate con Cofidis, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Uno dei punti di forza del Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è l’ampio display sAMOLED da 14,6″, che vi garantirà colori brillanti e contrasti praticamente assoluti. Che voi decidiate di guardare una serie tv, un film o di giocare, la frequenza di aggiornamento di 120Hz farà scorrere qualsiasi contenuto in modo estremamente fluido. Inoltre, i quattro speaker certificati Dolby Atmos vi immergeranno completamente nella visione, donandovi un audio a 360° forte e chiaro.

La versatilità del tablet si deve anche alla splendida S Pen inclusa nella confezione e permettere ai creativi di potersi sbizzarrire in disegni e schizzi, mentre può tornare utile a chiunque per prendere appunti e per navigare più comodamente l’interfaccia. La penna non è però solo maneggevole e stilosa, ma anche comoda da impugnare e progettata per offrire una latenza bassissima, così che la risposta sia realistica alla pari di un vero foglio di carta.

I 12GB di RAM del Samsung Galaxy Tab S8 Ultra vi consentiranno di tenere aperte diverse applicazioni contemporaneamente senza alcun rallentamento, mentre il recente chip Exynos 2200 renderà qualsiasi attività estremamente scattante e responsiva. Inoltre, grazie all’interfaccia One UI il tablet è perfetto anche per il multitasking, rendendo possibile tenere aperte e utilizzare contemporaneamente più finestre.

A completare il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra vi sono due fotocamere frontali da 12MP che vi permetteranno di effettuare videochiamate con colleghi e amici alla massima qualità, e una capiente batteria da 11.200mAh che supporta la ricarica rapida da 45W. Il tablet si caricherà quindi in men che non si dica, consentendovi di tornare alle vostre attività in pochissimo tempo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

