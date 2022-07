Il tablet Android più prestante mai visto sul mercato, in grado di trasformarsi in un vero e proprio PC, è disponibile oggi al prezzo più basso di sempre! Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, nella sua variante con 12GB di memoria RAM, 256GB di memoria interna e connettività 5G, scende per la prima volta in assoluto sotto la soglia dei 1000 euro.

È proprio in occasione del Prime Day, periodo di sconti ed offerte che ricordiamo durerà dal 12 al 13 luglio, che potete portarvi a casa il più recente tablet top di gamma della casa coreana ad un prezzo scontato oltre il 30% acquistandolo da Amazon. Il tablet è la scelta perfetta per chi vuole un enorme display per la visione di contenuti multimediali oppure un vero e proprio computer ultrasottile ed ultra portatile per lavorare in mobilità.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è il compagno perfetto sia per l’intrattenimento che per la produttività. L’ampio display da 14,6″ di tipo AMOLED ha colori brillanti e contrasti praticamente assoluti. La luminosità massima elevata permette la riproduzione accurata dei contenuti video HDR e la frequenza di aggiornamento di 120Hz fanno scorrere ogni contenuto fluido sotto le dita. Inoltre, grazie a delle cornici estremamente ottimizzate (si fermano a 6,3mm di larghezza) ed allo spessore record di soli 5,5mm, è comodo da trasportare in ogni stanza o in viaggio.

Inclusa in confezione la famosissima S Pen, la penna ormai caratteristica di alcuni prodotti Samsung di fascia premium che permette di scrivere direttamente sul display o utilizzarla per navigare più comodamente l’interfaccia. Galaxy Tab S8 possiede un comodo attacco magnetico sul retro per la ricarica. In più, i quattro speaker certificati Dolby Atmos assicurano un output ricco di dettagli per un’esperienza multimediale completa a 360°.

A muovere il tutto ci pensa il più recente chip top di gamma della casa coreana, l’Exynos 2200, lo stesso che troviamo a bordo degli ultimi smartphone flagship del marchio, ovvero il trittico di prodotti della serie Galaxy S22. 12GB di RAM permettono di tenere aperte diverse applicazioni contemporaneamente, un vantaggio che Galaxy Tab S8 Ultra sfrutta a dovere grazie al software Samsung.

L’interfaccia One UI che si trova preinstallata è infatti ricca di funzionalità che permettono di eseguire diverse app a schermo condiviso e persino in finestre flottanti. Collegando il tablet a mouse e tastiera, entra in gioco la modalità DeX che rende l’interfaccia di Tab S8 Ultra uguale a quella di un vero e proprio PC desktop a tutti gli effetti.

Le due fotocamere frontali da 12MP (una grandangolare ed una classica), poste entrambe sul lato lungo del dispositivo in una tacca nel display, vi permetteranno di effettuare videochiamate per lavoro o per piacere alla massima qualità, sfruttando anche la comoda funzione di inquadratura automatica che mantiene sempre al centro i soggetti che parlano. La capiente batteria da 11.200mAh supporta la ricarica rapida a 45W per essere sempre pronti a tornare all’azione nel minor tempo possibile.

Insomma, un’affare da non perdere se siete alla ricerca del meglio che il mercato dei tablet Android abbia da proporre! Vi rimandiamo alla pagina dedicata all’offerta in corso in cui potrete trovare Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G 12GB/256GB a soli 999,00 euro, invitandovi a comprare il prodotto prima che, prevedibilmente, vada a ruba.

