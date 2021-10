Samsung, insieme ad Apple, Google e Huawei, ha fissato un appuntamento per questa settimana di grandi annunci nel mondo della tecnologia. L’azienda coreana ha fissato per mercoledì 20 ottobre 2021 un nuovo evento chiamato Galaxy Unpacked parte 2.

Cosa annuncerà Samsung durante l’evento? Nuovi prodotti? Varianti di prodotti esistenti? Ecco cosa sappiamo.

Samsung si sta preparando a dare il suo prossimo grande annuncio, vero? Solitamente i Galaxy Unpacked sono riservati a importanti novità, mentre i prodotti meno eclatanti vengono annunciati con dei comunicati stampa o degli eventi più modesti. Tuttavia, il fatto che si parli di “parte 2” potrebbe suggerire si tratti di una continuazione dell’ultimo Galaxy Unpacked, ovvero quello dove sono stati annunciati Z Fold 3 e Z Flip 3.

Tra i prodotti più attesi dai fan troviamo sicuramente Samsung Galaxy S21 FE, la versione dall’alto rapporto qualità prezzo del top di gamma di quest’anno, successore di Galaxy S20 FE che ha conquistato milioni di utenti in tutto il mondo.

Purtroppo, almeno secondo i più recenti rumor, Samsung avrebbe rimandato l’annuncio di questo flagship economico verso la fine dell’anno o addirittura all’inizio del prossimo.

Tra i protagonisti potrebbe trovare spazio anche la famiglia di tablet Galaxy Tab S8, gamma di prodotti che potrebbe arrivare in diverse declinazioni come solito per la casa coreana. Anche in questo caso però la presentazione di questi dispositivi non è supportata da alcun rumor o indizio di sorta.

È molto più probabile che Samsung voglia semplicemente rendere disponibili sul mercato diverse nuove colorazioni dei propri foldable. Ecco perché la presenza di “parte 2” nel nome dell’evento, possibilità supportata dal teaser pubblicato proprio sul canale YouTube ufficiale dell’azienda.

Avrebbe senso, tuttavia, programmare un evento del genere e pubblicizzarlo a gran voce online solamente per delle varianti di colore di prodotti già disponibili? Non proprio, quindi noi terremo occhi e orecchie aperte in caso di sorprese dell’ultimo minuto.

Come seguire Samsung Galaxy Unpacked 2021 parte 2

Il misterioso evento di lancio di Samsung sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale dell’azienda. Vi basterà collegarvi alle ore 16:00 italiane di mercoledì 20 ottobre per seguire tutti gli annunci in diretta, o continuate a leggerci per rimanere sempre aggiornati riguardo tutte le ultime novità!