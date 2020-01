Samsung sta lavorando alla prossima generazione di Galaxy Watch: in arrivo nel 2020?

Il prossimo Samsung Galaxy Watch potrebbe essere già in lavorazione. I colleghi di GalaxyClub hanno infatti confermato un orologio intelligente riconoscibile dal codice SM-R840.

L’anno scorso, la società ha rilasciato abbastanza velocemente Galaxy Watch Active, insieme a Galaxy S10, e Watch Active 2, che ha accompagnato Galaxy Note 10. Questi modelli sono appositamente pensati per gli sportivi. Stranamente, però, Galaxy Watch non ha visto una nuova versione nel 2019.

Stando alle ultime indiscrezioni, la nuova generazione degli smartwatch del brand coreano potrebbe arrivare nel 2020. Su internet è infatti apparso un nuovo codice, SM-R840, che sembrerebbe poter essere riconducibile a questo prodotto. Potrebbe anche esistere il modello SM-R850, ma questa voce non è ancora certa.

Le informazioni su questo orologio sono praticamente sconosciute, se non fosse per la batteria da 330 mAh. Quasi certamente, l’azienda non ha intenzione di rilasciarlo insieme ai prossimi top di gamma, il cui lancio è fissato per l’11 febbraio 2020. Il prossimo Samsung Galaxy Watch potrebbe arrivare in primavera o in estate, verosimilmente insieme al prossimo Galaxy Note. Un eventuale lancio fissato per febbraio sarebbe stato anticipato da tutta una serie di informazioni.