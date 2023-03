Gli smartwatch Samsung Galaxy hanno dimostrato di essere dei veri e propri salvavita. Secondo alcune testimonianze condivise da Samsung, le funzionalità e i sensori relativi alla salute di questi dispositivi hanno aiutato a salvare la vita di alcuni utenti.

Un esempio è quello di un utente che possiede un Galaxy Watch5 Pro. Grazie alla funzione ECG dello smartwatch, l’utente ha scoperto di soffrire di aritmia cardiaca – una condizione che può avere conseguenze gravi e fatali – durante una visita in una clinica locale.

L’utente aveva acquistato il Galaxy Watch5 Pro nel novembre 2022 e aveva deciso di provare la funzione di monitoraggio ECG per “pura curiosità”. I risultati mostrati dal dispositivo – tra cui ritmo sinusale e fibrillazione atriale – lo hanno spinto a condividere i dati con una clinica locale e un ospedale generale per ulteriori controlli.

Grazie alla scoperta della sua condizione, l’utente sta ora ricevendo cure adeguate. Sta assumendo farmaci e subirà un intervento chirurgico al cuore ad aprile. “Ringrazio il Galaxy Watch 5 per aver rilevato il sintomo e gli sviluppatori di Samsung che hanno creato la funzione ECG”, ha dichiarato come condiviso da SamMobile.

Un’altra storia condivisa da Samsung riguarda un utente che possiede un Galaxy Watch4. “Se non fosse stato per il Galaxy Watch 4, non avrei riconosciuto la gravità del problema. Sono così contento di aver acquistato il Watch4”, ha affermato.

L’utente controllava regolarmente la sua frequenza cardiaca utilizzando il sensore integrato dello smartwatch. Questi controlli lo hanno portato a cercare aiuto professionale e, dopo diversi test ed esami, è stato diagnosticato con tachicardia ventricolare – una condizione che può avere complicazioni gravi e causare un attacco cardiaco.

Il sensore di battito cardiaco è disponibile su entrambi i modelli di orologio in tutto il mondo. Tuttavia, la funzionalità del sensore ECG è attualmente limitata a pochi mercati selezionati. Samsung sta lavorando per espandere la disponibilità del sensore ECG in più regioni.