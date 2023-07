Siete alla ricerca di un nuovo smartwatch che diventi un ottimo alleato per monitorare la vostra salute e allenamento, oltre a fornirvi un’ampia gamma di funzioni avanzate? In tal caso il prodotto perfetto per voi è il Samsung Galaxy Watch4, oggi in sconto su Comet a soli 119,93€!

Si tratta della prima volta che questo smartwatch scende sotto i 120,00€, dato che il suo prezzo si aggira solitamente sui 149,00€. Avrete anche modo di optare per il pagamento in 3 rate da 39,98€ senza interessi con PayPal, rendendo la spesa ancor più accessibile. Vi consigliamo, dunque, di approfittarne il prima possibile, così da non perdere l’occasione.

Il Galaxy Watch4 è l’emblema dell’eleganza e della sobrietà per merito del suo ampio e luminoso quadrante dalla classica forma rotonda e dal diametro di 40 mm. Ma non lasciatevi ingannare dal suo aspetto raffinato, perché questo smartwatch è progettato per soddisfare le esigenze degli sportivi, monitorando la vostra salute sia durante l’attività fisica che a riposo.

Con il Galaxy Watch4, infatti, avrete il controllo completo dei vostri dati di salute, tra cui la frequenza cardiaca, la percentuale di ossigeno nel sangue, i passi o i chilometri percorsi, le calorie bruciate e molto altro. Avrete sempre una panoramica chiara delle vostre performance, permettendovi di ottimizzare gli allenamenti e raggiungere i vostri obiettivi più facilmente.

Ma le funzioni utili non si limitano all’attività sportiva: il Galaxy Watch4 vi consentirà di monitorare il sonno e lo stress, oltre a includere persino opzioni avanzate per il controllo del russare. Inoltre, è compatibile con un’ampia gamma di app, tra cui Spotify, WhatsApp e Gmail; riceverete le notifiche direttamente nello smartwatch e potrete, per esempio, gestire la riproduzione dei brani, il tutto senza dover tirare fuori lo smartphone dalla tasca.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Comet dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

