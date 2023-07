State pensando di acquistare un nuovo smartwatch di ottima qualità, ma volete anche risparmiare? Allora non potete perdervi l’eccezionale Samsung Galaxy Watch5, che oggi trovate su Amazon al minimo storico!

Grazie alla promo, infatti, la pagherete solo 189,05€. Un prezzo così conveniente è possibile solo grazie alle incredibili promozioni del Prime Day 2023. Tuttavia, va precisato che questa è un’offerta limitata, per cui vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto prima che la promo o le scorte terminino. Vi ricordiamo poi che per usufruire di questi sconti speciali serve avere un abbonamento ad Amazon Prime.

Il Samsung Galaxy Watch 5 è bello, elegante e realizzato con materiali di alta qualità, garantendovi così durata e resistenza nel tempo. Con una cassa da 44 mm e uno splendido display da 1,6″ in cristallo zaffiro, questo smartwatch è impermeabile, resistente agli urti e ai graffi.

Progettato per supportarvi nella vita di tutti i giorni e durante le attività sportive, il Galaxy Watch 5 offre un efficiente sistema di monitoraggio della salute. Tra le sue funzioni, troverete il sensore 3 in 1 Samsung BioActive che monitora la massa grassa e il peso dei muscoli, un sensore cardiaco elettrico (ECG) e un sensore di frequenza cardiaca ottico. Potrete anche contare su un ottimo sleep tracker per monitorare il sonno che vi fornirà consigli per migliorarne la qualità.

Con oltre 90 modalità di allenamento e un sistema di rilevazione delle performance di alto livello, il Galaxy Watch 5 è altamente personalizzabile, efficiente e dotato di una batteria di lunga durata con ricarica veloce. Questo eccezionale smartwatch è la scelta ideale per chiunque cerchi un dispositivo bello, elegante, efficiente e funzionale!

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!