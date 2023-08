Desiderate uno smartwatch perfetto per i vostri allenamenti, magari da iniziare a sfruttare proprio durante le vacanze così da tracciare con precisione escursioni o nuotate? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’imperdibile offerta proposta da Amazon sul Samsung Galaxy Watch5 Pro, oggi in sconto del 40%!

Potrete, infatti, spendere solamente 299,00€ invece di 499,00€ per uno degli smartwatch migliori sul mercato, risparmiando ben 200,00€. Inoltre, avrete modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis semplicemente selezionando “CreditLine” come metodo di pagamento e seguendo le istruzioni riportate nella pagina web della linea di credito.

La versione Pro del Samsung Galaxy Watch5 è stato progettata appositamente per gli sportivi e amanti dell’avventura. Il display da 45 mm è coperto da un cristallo di zaffiro ancora più resistente, mentre il corpo in titanio con cornice rialzata lo rende robusto e protetto da e graffi. Inoltre, la batteria da 590mAh vi garantirà ancora più autonomia, così da rappresentare il compagno perfetto per i vostri allenamenti ed escursioni.

Oltre a ciò, il Galaxy Watch5 Pro offre senza dubbio tra le migliori funzionalità del settore degli smartwatch: il potente Samsung BioActive sensor 3 in 1 monitorerà battito cardiaco e pressione sanguigna, aiutandovi a tenere sotto controllo la vostra salute cardiovascolare sia durante l’allenamento che a riposo. Potrete ottenere informazioni su tantissimi altri parametri in base all’attività che state eseguendo, come i passi e chilometri percorsi, le calorie bruciate, la frequenza cardiaca media e molto altro.

Grazie all‘accuratissimo GPS dello smartwatch, non vi perderete mai più durante le escursioni o gite in bici e saprete sempre esattamente quale percorso avete svolto, così da poterlo replicare. Con la funzione Track Back, infatti, potrete ritornare al luogo di partenza sfruttando una navigazione dettagliata e guidata. Inoltre, avrete a disposizione tantissime altre funzionalità utili come il monitoraggio del sonno e la gestione di app e notifiche direttamente dal display dell’orologio.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

