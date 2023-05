State pensando di acquistare un nuovo smartwatch e desiderate un modello top di gamma, ma al contempo volete risparmiare? In tal caso non possiamo che consigliarvi il Samsung Galaxy watch5 Pro, il modello più recente della linea e scontato di ben 150 euro sul sito di Mediaworld!

Il magnifico smartwatch potrà, infatti, essere vostro a soli 389,00€ invece di 499,99€. Insomma, si tratta di un prezzo davvero ottimo per un prodotto che vi accompagnerà nella vita di tutti i giorni, diventando uno strumento essenziale per monitorare la vostra salute, ma anche gestire chiamate, notifiche e applicazioni senza togliere lo smartphone dalla tasca.

Il Galaxy Watch5 Pro è stato progettato appositamente per gli sportivi, offrendo tra le migliori funzionalità del settore: il potente Samsung BioActive sensor 3 in 1 monitorerà battito cardiaco e pressione sanguigna, così da aiutarvi a tenere sotto controllo la vostra salute cardiovascolare sia durante l’allenamento che a riposo. Potrete poi ottenere informazioni su tantissimi altri parametri in base all’attività che state eseguendo, come i passi e chilometri percorsi e le calorie bruciate.

Grazie all’accuratissimo GPS dello smartwatch non vi perderete mai più durante le escursioni o gite in bici, dato che con la funzione Track Back potrete ritornare al luogo esatto di partenza sfruttando una navigazione dettagliata e guidata. Inoltre, il display ultra resistente e la cassa in titanio rendono il Galaxy Watch5 Pro praticamente indistruttibile, assicurandovi così di poterlo portare con voi anche in luoghi con rischio di cadute o urti.

Infine, il nuovo modello ha la migliore capacità di batteria di tutta la linea Galaxy Watch di Samsung, garantendovi, dunque, una lunga autonomia. Non rischierete di ritrovarvi a metà allenamento con lo smartwatch scarico, mentre grazie alla tecnologia di ricarica rapida potrete rimetterlo al polso in men che non si dica.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata al Samsung Galaxy Watch 5Pro. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

