Samsung Galaxy Xcover Pro, ufficializzato il nuovo rugged phone dell’azienda

Al CES 2020 di Las Vegas, Samsung ha ufficializzato il nuovo Galaxy Xcover Pro, un nuovo dispositivo momentaneamente annunciato nel mercato finlandese.

Insieme alle numerose novità presentate nel corso del grande evento, Samsung ha colto l’occasione per presentare il suo prossimo rugged phone andando ad ampliare ulteriormente, insieme ai Galaxy S10 lite e Note 10 lite, l’attuale gamma di smartphone di cui vanta l’azienda coreana.

Galaxy Xcover Pro dispone di un display full HD+ da 6,3” Infinity-O in cui è alloggiato un sensore da 13 megapixel. Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, quest’ultima è composta da un sensore da 25 megapixel ed un grandangolo da 8 megapixel. Lo smartphone avrà inoltre un processore Exynos 9611 accompagnato da 4 GB di memoria RAM e 64 di storage interno. Il lavoro di progettazione e realizzazione del Galaxy Xcover Pro ha portato l’azienda all’implementazione di una batteria removibile da 4.020 mAh, caratteristica decisamente distintivo per il nuovo smartphone. Non mancano inoltre le certificazioni che ne attestano la resistenza ad acqua e polvere.

Di seguito le caratteristiche tecniche dettagliate:

Display 6,3” full HD+ (1.080 × 2.400 pixel) Infinity-O LCD

CPU Exynos 9611 10nm octa-core con GPU Mali-G72

RAM da 4 GB

Storage 64 GB (espandibile con microSD fino a 512 GB)

Fotocamera da 25 megapixel con flash LED e grandangolo da 8 megapixel

Fotocamera frontale da 13 megapixel

Connettività Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

Batteria removibile da 4.020 mAh

OS: Android 10 con Samsung One UI 2.0

Sensore d’impronte laterale, pulsante Push to Talk, certificazione IP68, standard militari MIL-STD 810G

Come detto in apertura, Samsung Galaxy Xcover Pro sarà disponibile per il mercato finlandese a partire da febbraio al costo di 499 euro. Al momento non ci sono ulteriori ufficializzazioni riguardo il resto dei mercati europei.