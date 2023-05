Avete voglia o bisogno di cambiare smartphone e non sapete assolutamente dove sbattere la testa? Perchè non approfittare allora della ghiotta offerta di Comet, che sta proponendo l’ottimo foldable Samsung Galaxy Z Flip4 a quello che è il prezzo più basso visto da mesi. A soli 749 euro, infatti, potrete portarvi a casa questo concentrato di tecnologia e innovazione e far così invidia a tutti i vostri amici. Un’offerta non male, vero?

Display Esterno 1.9″ Super AMOLED (260×512), display Interno 6.7″ Dynamic AMOLED 2x (2640×1080), FHD+, 8GB di RAM e 256 GB di memoria interno, con il processore Octa Core Qualcomm SM8475 a completare il tutto: un prodotto, insomma, tanto bello e inusuale da vedere quanto particolarmente performante e funzionale. Come vi abbiamo raccontato nel nostro hands-on, infatti: “tutto gira veloce e fluido su questo dispositivo che, se abbinato ad accessori come S-Pen, display esterni, tastiera e mouse, potrebbe essere in grado di diventare l’unico e solo “computer” necessario per alcune tipologie di utenti.”

Fare proprio il Samsung Galaxy Z Flip4 a soli 749€, ossia a quello che è il prezzo più basso da mesi, grazie a Comet è un’offerta da non farsi decisamente scappare.

Sicuramente l’offerta che vi permette di assicurarvi il bellissimo Samsung Galaxy Z Flip4 a quello che è il prezzo più basso da mesi!, ma non è ovviamente l’unica sul mercato. Per rimanere sempre aggiornati, e non perdervi neanche un’offerta, vi consigliamo di iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Bando ora alle ciance e vediamo insieme come ottenere Samsung Galaxy Z Flip4 a soli 749€. Potete trovarlo da Comet seguendo comodamente il link qui sotto.

