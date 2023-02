Gli smartphone pieghevoli negli ultimi anni hanno conquistato milioni di persone, portando un twist di nostalgia all’interno di dispositivi dalle prestazioni da top di gamma. Se stavate pensando di comprarne uno oggi è il giorno perfetto, dato che da Mediaworld il modello più recente della linea Samsung Galaxy Z Flip è in super offerta!

Il Samsung Galaxy Z Flip4 da 128GB è infatti disponibile a soli 919,00€, e considerando che il suo prezzo di listino è 1.149,99€, si tratta di uno sconto del 20%. Potrete quindi risparmiare oltre 100,00€ su uno degli smartphone pieghevoli migliori sul mercato che vanta di caratteristiche incredibili.

Il display da 6.7″ con vetro ultra sottile del Z Flip4 è il più resistente mai creato e vi garantirà fino a 200.000 aperture e chiusure. Inoltre, l’esclusivo Corning Gorilla Glass Victus+ e la cerniera protetta da Armor Aluminium lo rendono praticamente immune a qualsiasi impatto e urto; questo però non è tutto: lo smartphone è anche resistente all’acqua e può rimanere immerso fino a 1,5 M di profondità per un massimo di 30 minuti.

La fotocamera grandangolare del Z Flip 4 vi consentirà di far risaltare i dettagli dei vostri scatti anche di notte, mentre grazie alla stabilizzazione ottica delle immagini e dei video potrete registrare clip fluide e stabili anche in movimento. La particolarità dello smartphone è però la FlexCam, progettata per sfruttarne al meglio la flessibilità per foto di gruppo e selfie da angolazioni spettacolari che altrimenti sarebbero impossibili.

Infine, l’elemento caratteristico del Samsung Galaxy Z Flip 4 è il display esterno da 1.9″ che potrete modificare in qualsiasi momento con video, foto o emoji in realtà aumentata per personalizzare il quadrante dell’orologio. Qui avrete modo di leggere notifiche, accedere alle impostazioni rapide, rispondere ai messaggi e aggiungere widget per avere le vostre app preferite a portata di mano, il tutto senza aprire lo smartphone.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

