Se siete alla ricerca di uno splendido smartphone top di gamma con cui mandare in pensione il vostro vecchio cellulare e se, al contempo, vi stuzzica l’idea di entrare nel mondo degli smartphone pieghevoli, allora non dovreste proprio lasciarvi scappare questa offerta, perché grazie ad eBay potrete acquistare lo splendido Samsung Galaxy Z Flip4 ad un prezzo davvero incredibile!

Sul portale, infatti, questo bellissimo smartphone pieghevole top di gamma by Samsung è disponibile al prezzo di appena 749,90€, contro i circa 1.149 euro a cui è solitamente venduto! Stiamo parlando, come immaginerete, del prezzo più basso di sempre, per quello che è un dispositivo moderno e dalla grande usabilità, forte di un design che ha già fatto scuola nel mondo dei cosiddetti “foldable”.

Vero e proprio top di gamma, con dimensioni così compatte da andare in controtendenza con quelle che sono le altre proposte del mercato, Samsung Galaxy Z Flip4 è un dispositivo piccolo ma versatile, pensato per rispondere in modo adeguato a qualsiasi necessità della vita professionale e quotidiana, a partire dalle sue scattanti performance, rese possibili da un potente processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con octa core e da 4 nanometri, capace di regalare prestazioni scattanti in qualsiasi circostanza, e con qualsiasi carico di lavoro.

A brillare, tuttavia, è il design a conchiglia, fiore all’occhiello di questo smartphone, che rende il dispositivo non solo piacevole da vedere, ma anche comodissimo da tenere in tasca e da utilizzare, vantando comunque delle dimensioni dello schermo apprezzabili, vista l’ottima diagonale di 6,6″.

Certificato IPX8, Galaxy Z Flip4 è inoltre resistenti a graffi ed urti e, anche al netto del suo design a cerniera, è resistente all’acqua, ed è in grado di restare immerso fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti, senza che questo ne comprometta in alcun modo le funzionalità.

Dulcis in fundo, come da tradizione per i dispositivi Samsung, Galaxy Z Flip4 si propone anche con un ottimo comparto fotografico, che vanta, anzitutto, un sistema multi-fotocamera FlexCam, progettato per garantire scatti di qualità anche in condizioni di scarsissima luminosità, grazie anche alla tecnologia Nightography, che metterà in risalto le scene anche in condizioni di buio.

Realizzato con materiali di pregio per proporsi come uno dei foldable più resistenti del mercato, Galaxy Z Flip4 dispone di un’ottima autonomia, di un eccellente sistema di ricarica rapido e, dulcis in fundo, anche di un piccolo ma funzionale display esterno da 1.9″ che, oltre ad essere personalizzabile, vi offrirà la possibilità di consultare chiamate, messaggi e notifiche senza neanche aprire il dispositivo!

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina che eBay sta dedicando a questa offerta, con l’invito a provvedere subito all’acquisto, prima che il prodotto vada esaurito o che, peggio ancora, l’offerta termini del tutto!

