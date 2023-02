Acquistare uno smartphone top di gamma è fondamentale, non solo per comunicare al meglio con amici, parenti e colleghi ma anche per svolgere task di lavoro in maniera rapida e intuitiva. Per cui, se state pensando di cambiare il modello che avete con un prodotto di prima qualità e dal design senza confronto, vi consigliamo di acquistare il Samsung Galaxy Z Flip4 in sconto del 21% da Mediaworld. Al momento, infatti, è disponibile ad appena 899,99€ invece di 1.149,99€!

Samsung vi propone un prodotto perfetto per supportare tutte le esigenze quotidiane, da call e messaggi fino a foto e video in altissima qualità. Non meno importante, il design pieghevole di questo spettacolare modello foldable, la caratteristica che lo rende senza dubbio unico nel suo genere, e con pochi eguali sul mercato. Per questo vi invitiamo a effettuare l’acquisto, fintanto che la promozione è ancora attiva!

Il Samsung Galaxy Z Flip4 è uno smartphone compatto ma potente, a schermo intero e dalle dimensioni perfette per scivolare rapidamente nelle vostre tasche. Non meno importante, è resistenti a graffi e urti ed è anche impermeabile. Gode infatti di un ottimo certificato IPX8, per cui potrà rimanere fino a 1,5M di profondità per un massimo di 30 minuti, senza rovinarsi.

Da menzionare il fantastico sistema multi-fotocamera FlexCam, pensato per garantirvi scatti indimenticabili anche con poca luce a disposizione. Sfruttando l’ottima feature Nightography e i pixel più grandi sulla fotocamera posteriore, infatti, i dettagli in scena risalteranno al meglio anche al buio.

Ovviamente la FlexCam, pensata per sfruttare al meglio la flessibilità di questo smartphone, risulta più che versatile ed è pensata per supportare al meglio la vostra creatività! Vi permette di realizzare foto di gruppo, selfie e video da angolazioni spettacolari che, altrimenti, sarebbero difficili da scattare o quasi impossibili. In ambito video, invece, Samsung si è occupata di potenziare la stabilizzazione ottica delle immagini e la stabilizzazione video, per registrazioni più fluide che mai.

Inoltre, avrete la possibilità di scattare i vostri selfie anche con la fotocamera posteriore, utilizzando il display esterno per vedere l’anteprima in tempo reale. Col mirino a schermo intero, infatti, potrete tenere tutto sotto controllo a distanza, e basta un tocco per vedere le proporzioni originarie oppure verificare che tutti siano nell’inquadratura. Altrettanto interessante il display esterno da 1.9″, personalizzabile in moltissimi modi diversi! Potrete modificarlo quanto volete con video, foto o emoji in realtà aumentata per il quadrante dell’orologio.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!