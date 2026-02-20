Il Samsung Galaxy Z Flip7 FE è in offerta su Amazon a un prezzo davvero conveniente! Questo smartphone pieghevole con intelligenza artificiale integrata e 3 anni di garanzia del produttore è disponibile a 699€ grazie a uno sconto di 230€ sul prezzo originale di 1.129€. Approfittate del coupon extra a carrello da 200€ per portarvi a casa questo gioiello tecnologico dotato di fotocamera da 50MP, display Dynamic AMOLED 2X da 6,7" e batteria da 4000 mAh a lunga durata.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €200 durante il checkout

Galaxy Z Flip7 FE, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy Z Flip7 FE è la scelta ideale per chi desidera distinguersi con uno smartphone dal design innovativo senza rinunciare alle prestazioni. Vi conquisterà se cercate un dispositivo compatto e versatile, perfetto per chi ha uno stile di vita dinamico e apprezza la tecnologia pieghevole a un prezzo più accessibile rispetto ai top di gamma. Con Galaxy AI integrata e Gemini Live, questo smartphone soddisfa le esigenze di professionisti e content creator che necessitano di un assistente intelligente sempre a portata di mano, capace di fornire informazioni in tempo reale e supporto creativo. La fotocamera da 50MP con ProVisual Engine vi permetterà di catturare contenuti di qualità direttamente dal display esterno, rendendo questo device perfetto per gli appassionati di social media e fotografia spontanea.

Particolarmente consigliato a chi cerca un investimento duraturo, grazie ai 3 anni di garanzia del produttore inclusi nel prezzo. La batteria da 4000 mAh ottimizzata garantisce un'autonomia adeguata per un utilizzo intensivo durante tutta la giornata, soddisfacendo le necessità di chi usa lo smartphone per lavoro e intrattenimento. Il FlexWindow personalizzabile con la nuova One UI 8 vi offrirà un'esperienza unica, permettendovi di gestire notifiche, widget e funzioni essenziali senza aprire il telefono. Con uno sconto del 38% e un coupon di 200€ che porta il prezzo finale a soli 699€, rappresenta un'opportunità eccezionale per entrare nel mondo degli smartphone pieghevoli con un risparmio di 430€ rispetto al prezzo originale.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE è lo smartphone pieghevole che unisce design compatto e tecnologia avanzata. Con il suo display principale da 6,7" Dynamic AMOLED 2X e quello esterno da 3,4" Super AMOLED, offre un'esperienza visiva immersiva. La fotocamera da 50MP potenziata dal ProVisual Engine vi garantisce scatti nitidi e dettagliati, mentre 8GB di RAM e 256GB di storage assicurano prestazioni fluide. La batteria da 4000mAh e Galaxy AI con Gemini Live completano un dispositivo versatile per ogni esigenza quotidiana.

Vedi offerta su Amazon