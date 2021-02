Samsung Galaxy Z Fold 3 nasconderebbe (letteralmente) una grossa novità

Samsung sembra aver deciso di voler percorrere la strada già intrapresa da ZTE integrando in uno dei propri smartphone una fotocamera sotto al display. Quale smartphone? L’innovativo Galaxy Z Fold 3!

Per quanto i produttori di smartphone si stiano impegnando sodo, il fatto di avere la fotocamera frontale integrata in un notch o un foro nel display, oppure in alternativa nascosta da un meccanismo motorizzato, agli utenti proprio non piace.

Sono innumerevoli i commenti degli utenti postati sotto gli articoli e le recensioni di qualsivoglia origine che si lamentano delle soluzioni sopra citate, nonostante fino a qualche tempo fa fossero praticamente inimmaginabili e le cornici attorno ai display degli smartphone fossero di dimensioni decisamente maggiori.

Per cercare di raggiungere il valore più alto possibile di percentuale di parte frontale degli smartphone coperta dal display, sono molti i produttori che hanno già annunciato al mondo di essere al lavoro su una tecnologia in grado di nascondere il sensore fotografico dietro al pannello senza la necessità di fori o notch, come ad esempio OPPO e Xiaomi.

ZTE è persino arrivata al punto di lanciare sul mercato uno smartphone dotato di questa tecnologia, lo ZTE Axon 20 5G, anche se i risultati sembrano non aver convinto chi ha avuto modo di provarlo.

Samsung non poteva mancare all’appello e ha presentato una propria versione di questo avanzato metodo di camuffamento della fotocamera frontale chiamato UPC, tuttavia il primo dispositivo dell’azienda coreana ad utilizzare tale soluzione non sarebbe uno smartphone ma bensì un laptop, il Samsung Blade Bezel.

Il noto leaker Ice Universe, ormai famoso per l’accuratezza delle indiscrezioni che pubblica sul proprio profilo Twitter riguardo inediti dispositivi, sembra però aver scovato il secondo device di Samsung che arriverà sul mercato con questa peculiare caratteristica e si tratterebbe proprio della prossima generazione di smartphone foldable dell’azienda: Samsung Galaxy Z Fold 3.

Non solo, quindi, il dispositivo sarà caratterizzato dall’innovativo display pieghevole nella sua terza iterazione, ma segnerebbe il sorpasso dell’azienda coreana sulle principali rivali cinesi anche sull’utilizzo di questa tecnologia su uno smartphone disponibile in commercio.

Galaxy Z Fold3 is still very likely to adopt UPC pic.twitter.com/DD6TMPLlM0 — Ice universe (@UniverseIce) February 15, 2021

Al momento non sono noti ulteriori dettagli e non possiamo nemmeno sbilanciarci sulle aspettative in quanto Samsung non ha mai mostrato il sensore in azione, nemmeno su un prototipo.

Non ci resta che attendere e sperare la soluzione sia migliore di quelle già viste sul mercato, le quali soffrono di alcuni problemi e rappresenterebbero un passo indietro rispetto alle fotocamere per i selfie integrate su Galaxy Z Fold 2 e Z Flip.