Secondo alcune voci Samsung potrebbe adottare un design con cerniera waterdrop per il nuovo Galaxy Z Fold 5 e il primo prototipo sarebbe apparso durante il CES 2023 di Las Vegas appena conclusosi.

A suggerire che Samsung possa optare per questa decisione è stata la comparsa di un prototipo di telefono pieghevole Samsung con questo nuovo design della cerniera: il device sarebbe apparentemente stato avvistato al CES 2023; e intanto in rete è emersa una foto che lo mostra al fianco di un Galaxy Z Fold 4.

Questa foto, apparsa per la prima volta su naver, mostra i profili inferiori del Galaxy Z Fold 4 con una cerniera a forma di U e questo misterioso prototipo che ha una cerniera waterdrop. Il prototipo si dimostra essere più sottile dello Z Fold 4 e, cosa più interessante, non sembra avere uno spazio visibile tra le due metà pieghevoli quando viene ripiegato.

Lo stesso autore del (presunto) leak non nasconde che, a suo modo di vedere, alla base di questa nuova scelta ci sia proprio la volontà di ridurre in modo drastico peso e spessore del device: elementi che spesso sono indicati come un limite dei fold-phone. In precedenza Samsung ha utilizzato la cerniera a forma di U per la serie Galaxy Z Fold così da poter abbassare i costi di produzione; questo per poterlo vendere ad un prezzo più competitivo e, di conseguenza, aumentare la diffusione nel segmento di mercato dei dispositivi pieghevoli.

Tuttavia, già da qualche tempo, si vocifera che Samsung stia lavorando per utilizzare un design waterdrop Z Fold 5. La foto comparsa in rete potrebbe quindi dare una prima (ancora incerta) anteprima di cosa potrebbe arrivare. Abbiamo detto incerta perché oltre alla validità, ancora del tutto da verificare, dell’affidabilità della foto, Samsung (come praticamente qualunque altra azienda) sviluppa diversi prototipi prima di decidere quello che sarà l’aspetto finale dei suoi prodotti.

È quindi, forse, prematuro dire che quanto visto nella foto sarà la versione che introdurrà Galaxy Z Fold 5 sul mercato, ma allo stesso tempo ci dà almeno un’idea di come potrebbe essere il pieghevole di nuova generazione (o almeno della direttiva su cui starebbe lavorando Samsung). Se l’azienda coreana dovesse continuare a seguire la “scaletta” vista negli anni passati è plausibile che il mistero verrò svelato attorno al mese di agosto o settembre.