In un mondo in cui la durata degli smartphone è un aspetto fondamentale, l’ultima proposta pieghevole di Samsung, il Galaxy Z Fold5, è finito sotto i riflettori per la sua robustezza.

Il dispositivo è stato recentemente sottoposto a una serie di test condotti dal noto torturatore di smartphone Zack Nelson di JerryRigEverything, a conferma dell’impegno di Samsung nella produzione di smartphone pieghevoli resistenti.

La prima prova di resistenza ha riguardato il display esterno protetto dal Corning Gorilla Glass Victus 2, un test di durezza misurato sulla scala di Mohs. Con lo strumento di livello 6 sono apparsi i primi graffi, mentre quello di livello 7 ha lasciato solchi più profondi esattamente come previsto. Ciò sottolinea la capacità del dispositivo di resistere ai graffi e all’usura di tutti i giorni, garantendo che lo schermo esterno rimanga in gran parte intatto durante l’uso regolare.

Tuttavia, è stata la protezione dello schermo in plastica del display interno a mostrare segni di vulnerabilità. Durante il test, la protezione si è dimostrata particolarmente sensibile al calore, sciogliendosi dopo circa 10 secondi quando è stata esposta a una fiamma. In particolare, però, il guasto di questa protezione non ha compromesso la funzionalità del display sottostante, indicando una protezione ben progettata per una delle componenti principali del dispositivo.

Un aspetto purtroppo molto noto riguardo agli smartphone pieghevoli è la loro tendenza ad essere vulnerabili alle flessioni, ma il Galaxy Z Fold 5 in questo campo si è dimostrato eccellente. Il test di flessione in direzione opposta a quella normalmente permessa dalla cerniera ha dimostrato la resistenza del dispositivo, il quale ha mantenuto la sua integrità strutturale sotto pressione. Sebbene il prodotto si sia flesso leggermente, non si è incrinato o rotto, distinguendosi da altri dispositivi pieghevoli che hanno subito danni significativi in test simili.

A differenza di alcuni concorrenti, Samsung ha implementato un meccanismo di “arresto” nelle cerniere, il quale impedisce al dispositivo di piegarsi oltre il raggio di sicurezza. Questa misura contribuisce alla longevità del dispositivo e salvaguarda da indebite sollecitazioni sui componenti pieghevoli.

Progettata per resistere a circa 200.000 pieghe, la cerniera rinnovata dimostra l’attenzione di Samsung ai dettagli per migliorare la durata del dispositivo. L’innovativo design non solo migliora la durata, ma rende possibile anche un profilo più sottile, rendendo più facile trasportare Galaxy Z Fold5 in tasca.

Nel corso dei test, il dispositivo ha dimostrato resistenza a graffi, polvere e sporco, nonostante Samsung abbia promesso ulteriori miglioramenti in questo campo. Ciò indica una solida base per i progressi futuri.

Nel caso siate interessati ad assistere in prima persona alla tortura, vi lasciamo al video qui sotto: