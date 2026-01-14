Il Samsung Galaxy Z Fold7 nella colorazione Jet Black è disponibile su eBay a 1431,52€. Grazie a un coupon da 45€, potrete portarlo a casa a soli 1386,52€. Questo smartphone pieghevole di ultima generazione offre 256GB di memoria e 12GB di RAM, con connettività 5G e Dual SIM. Un'occasione imperdibile per avere il Galaxy Z Fold7 con uno sconto di 45€, perfetto per chi cerca potenza e innovazione in un unico dispositivo premium.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €45 durante il checkout

Galaxy Z Fold7, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy Z Fold7 è il dispositivo ideale per chi cerca il massimo della produttività in mobilità senza rinunciare all'innovazione. Con i suoi 12GB di RAM e 256GB di storage, questo smartphone pieghevole si rivolge a professionisti, content creator e appassionati di tecnologia che necessitano di uno schermo ampio per il multitasking avanzato. Grazie al display pieghevole, potrete gestire più applicazioni contemporaneamente, modificare documenti complessi, guardare contenuti multimediali in formato tablet e rispondere alle email con la comodità di una tastiera virtuale estesa. La connettività 5G garantisce velocità eccezionali per videochiamate, streaming e download, rendendolo perfetto per chi lavora in movimento.

Questo Galaxy Z Fold7 è particolarmente consigliato a chi desidera sostituire tablet e smartphone con un unico dispositivo premium. La Dual SIM vi permette di separare facilmente vita privata e professionale, mentre l'elegante colorazione Jet Black conferisce un tocco di raffinatezza. Con uno sconto di 45€ tramite coupon, portando il prezzo finale a 1386,52€, rappresenta un'opportunità eccellente per entrare nel mondo della tecnologia pieghevole di ultima generazione. Se cercate un dispositivo che vi accompagni dalla sala riunioni al divano di casa, trasformandosi secondo le vostre esigenze, questo pieghevole Samsung saprà soddisfare ogni vostra aspettativa di versatilità e prestazioni.

Il Samsung Galaxy Z Fold7 è uno smartphone pieghevole di ultima generazione che vi offre un display flessibile innovativo. Dotato di 256GB di memoria e 12GB di RAM, garantisce prestazioni fluide e spazio sufficiente per app e contenuti. La connettività 5G e il supporto Dual SIM vi permettono di rimanere sempre connessi con la massima velocità.

Vedi offerta su Ebay