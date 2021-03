Samsung Good Lock, l’app assolutamente da avere su Galazy Z Fold e Flip

In un mercato tech come quello degli smartphone che è ormai da tempo indicato come in crisi, il segmento foldable ha provato a gettare le basi per una rinascita. Guidato da Samsung infatti, il mondo dei dispositivi pieghevoli ha riportato l’innovazione, a detta di molti ormai persa, in ambito mobile.

Se voi come me vi siete fatti conquistare da questo trend, preparatevi a scoprire alcuni trucchi e consigli per l’utilizzo di Good Lock, applicativo creato da Samsung stessa che vi permetterà di portare la personalizzazione di Z Fold, Z Fold 2 oppure Z Flip ai massimi livelli!

Sfruttate al meglio il vostro pieghevole Samsung

Per questa che potremmo quindi proprio definire come una mini guida adatta anche ai neofiti ed ai non smanettoni, non avrete bisogno di nessuna conoscenza particolare del mondo tech. Tutto ciò di cui avrete bisogno è infatti il vostro pieghevole Samsung e l’applicazione Good Lock. Disponibile direttamente sullo store Samsung Apps, Good Lock sarà infatti il portale d’accesso all’installazione di tutti i moduli e delle modifiche, estetiche ma anche funzionali, che vi sto per mostrare tramite questo articolo.

Fasi preliminari e download di Good Lock

Installata l’applicazione grazie al link che trovate qui sopra e avviato Good Lock, vi troverete davanti ad una schermata iniziale che vi permetterà di prendere confidenza con tutte le varie aree che potrete andare a modificare nel software One UI di Samsung. I titoli delle varie sezioni sono molto esplicativi, con il nome che già da se vi aiuterà a capire cosa è possibile cambiare rispetto alla situazione stock originale del software Samsung,

Per installare i moduli ed iniziare con le modifiche vere e proprie vi basterà esplorare ogni singola sezione. Questo in quanto Good Lock altri non è che un “raccoglitore” contenente tutte le sezioni e le personalizzazioni che, a seconda delle necessità ed esigenze dell’utente, si potranno poi installare singolarmente

Home Up, migliorate le vostre home screen Samsung

Il primo modulo di cui vi voglio parlare oggi e che secondo me molti di voi troveranno utilissimo si chiama Home Up. Come il nome suggerisce si tratta di un programma che permetterà di applicare modifiche alle vostre schermate home ed al launcher delle applicazioni rimanendo però sempre sulla base del software stock Samsung. Questo è un elemento molto importante in quanto sappiamo bene come ancora la gestione delle gesture con launcher di terze parti non sia il top, da Android 10 in avanti.

Poter applicare quindi modifiche estetiche e funzionali al launcher Samsung tramite questo servizio vi farà riscoprire appunto la bellezza di questo applicativo. Attraverso Home Up potrete, fra le altre cose, gestire la griglia delle vostre schermate principali e di quella delle applicazioni, cosi come anche impostare degli effetti di transizione personalizzati. Importantissima inoltre la sezione relativa alla personalizzazione delle cartelle, con una nuova visualizzazione che vi aiuterà a sfruttare al meglio le vostre home screen.

Ulteriori personalizzazioni possibili grazie al modulo Good Lock riguardano il menu multitasking, che si potrà ora modificare nello stile e nelle funzionalità, senza andare in conflitto con le gesture di sistema, come in occasione delle precedenti versioni.

MultiStar, date nuova vita al vostro pieghevole

Il modulo MultiStar è una delle personalizzazioni esclusive dedicate agli smartphone pieghevoli, con delle funzionalità extra in grado di migliorare l’esperienza “foldable” del vostro device. Se infatti utilizzando il vostro Flip oppure Fold nelle prime ore vi è capitato di imbattervi in applicazioni non ottimizzate o strani glitch, sappiate che questo modulo è la risposta a tanti dei vostri grattacapi.

Una volta installato il modulo verrete accolti da un menu espressamente dedicato ai dispositivi pieghevoli realizzati dall’azienda sud coreana. Grazie ai tweak contenuti all’interno di questa sezione potrete andare a modificare il funzionamento delle applicazioni installate sul vostro smartphone, andando per ognuna a definire delle regole relative all’area di visualizzazione.

Grazie a questo potrete forzare la modalità full screen anche nelle applicazioni che nativamente non lo supportano, con buona pace dei vostri occhi che finalmente potranno godere di una visualizzazione ben più gratificante, abbandonando così le tanto odiate bande nere!

Questo era però solo un assaggio delle incredibili opzioni di personalizzazione garantite da Good Lock. Fateci sapere nel box dei commenti qua sotto quali sono state le modifiche che siete andati ad apportare voi sui vostri device Samsung, con particolare attenzione ai vostri consigli d’uso proprio legati agli smartphone foldable.